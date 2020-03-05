Чемпион мира по боксу из Казахстана Нурдаулетов прокомментировал победу на старте отбора на Олимпиаду-2020
21-летний спортсмен — первый номер посева турнира.
21-летний спортсмен — первый номер посева турнира.
Чемпион мира Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма) после победного старта на квалификационном турнире к Олимпиаде-2020 в Иордании пообещал в интервью корреспонденту Vesti.kz побеждать еще красивее. 21-летний полутяжеловес впервые во взрослой карьере вышел на ринг в статусе фаворита международного турнира.
Первый сеяный регионального отбора победил Жерома Пампеллона из Новой Зеландии и вышел в четвертьфинал турнира.
«Это был мой первый бой. А первый бой, он бывает трудным немного. В следующих боях постараюсь работать четче и побеждать еще красивее, — поделился Нурдаулетов. — В первом раунде была разведка. Во втором раунде начали поднимать темп и вести свой бокс. Уверенность всегда должна быть — она приводит к победе».
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Публикация от Vesti.kz — Живи спортом ??? (@vestikzsport) 5 Мар 2020 в 3:31 PST.
Ранее участниками ¼ финала из Казахстана стали Закир Сафиуллин (63 килограмма) Василий Левит (91 килограмм) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).
Сегодня, 5 марта, в вечерней сессии выйдет еще один боксер сборной Казахстана — Абильхан Аманкул, выступающий в весовой категории до 75 килограммов.
«В первую очередь — узбекские боксеры». Тренер сборной Казахстана — о соперниках в отборе на ОИ и ситуации с коронавирусом.
Напомним, первыми в борьбу за олимпийские лицензии вступили казахстанские боксерши, и обе потерпели поражение. Главный тренер сборной Ерик Алгабек объяснил причины неудач подопечных.