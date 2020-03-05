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5 марта, источник: Vesti.kz

«Я с ним не встречался, но…». Определился соперник для чемпиона мира из Казахстана в отборе на ОИ-2020 по боксу

Чемпион мира Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма) узнал соперника по четвертьфиналу квалификации к Олимпиаде-2020 — им стал Шаббос Негматуллоев из Таджикистана, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, в стартовом поединке 21-летний фаворит регионального отбора из Казахстана победил Жерома Пампеллона из Новой Зеландии.

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Негматуллоев же в первом бою единогласным решением судей перебоксировал Файзуллаха Арууби из Афганистана, его бой с казахстанцем пройдет 8 марта.

«Я с ним не встречался. Ринг покажет, что получится. Конечно, выходим за победой. Сегодня я за три раунда, можно сказать, “размялся”. Дай Бог, в следующем поединке с казахом покажем хороший бой. Покажем вам красивый бокс», — резюмировал Негматуллоев.

Нурдаулетов стал четвертым участником ¼ финала из Казахстана — ранее в эту стадию вышли Закир Сафиуллин (63 килограмма), Василий Левит (91 килограмм) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). Сегодня, 5 марта, в вечерней сессии выйдет еще один боксер сборной Казахстана — Абильхан Аманкул (до 75 килограммов).

Жигер Абенов из Аммана

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