Первая дуэль с Узбекистаном. Вице-чемпион мира из Казахстана выиграл бой на отборе к ОИ-2020

22-летний казахстанец выиграл у соперника единогласным решением судей, отправив его во втором раунде в нокдаун.
За выход в полуфинал Аманкул проведет поединок против Фаната Кахрамонова из Узбекистана. Их встреча состоится 8 марта.
Добавим, что помимо Аманкула в четвертьфинал регионального олимпийского турнира прошли четыре боксера — Закир Сафиуллин (63 кг), Бекзад Нурдаулетов (81 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).
Двух участниц потеряла женская сборная Казахстана — главный тренер команды Ерик Алгабек объяснил неудачи своих подопечных. Отборочный турнир в Аммане продлится до 11 марта.