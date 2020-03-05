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5 марта, источник: Vesti.kz

Первая дуэль с Узбекистаном. Вице-чемпион мира из Казахстана выиграл бой на отборе к ОИ-2020

Вице-чемпион мира Абильхан Аманкул с победы стартовал в отборочном квалификационном турнире к Олимпиаде-2020, передает корреспондент Vesti.kz. Один из лидеров сборной Казахстана, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, встречался с Кимом Жинжи из Южной Кореи.

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22-летний казахстанец выиграл у соперника единогласным решением судей, отправив его во втором раунде в нокдаун.

Во время загрузки произошла ошибка.

За выход в полуфинал Аманкул проведет поединок против Фаната Кахрамонова из Узбекистана. Их встреча состоится 8 марта.

Добавим, что помимо Аманкула в четвертьфинал регионального олимпийского турнира прошли четыре боксера — Закир Сафиуллин (63 кг), Бекзад Нурдаулетов (81 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).

Двух участниц потеряла женская сборная Казахстана — главный тренер команды Ерик Алгабек объяснил неудачи своих подопечных. Отборочный турнир в Аммане продлится до 11 марта.

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