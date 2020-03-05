Первая дуэль с Узбекистаном. Вице-чемпион мира из Казахстана выиграл бой на отборе к ОИ-2020

Первая дуэль с Узбекистаном. Вице-чемпион мира из Казахстана выиграл бой на отборе к ОИ-2020