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23:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ковалев подтвердил, что 25 апреля проведет бой с Баррерой

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российский боксер Сергей Ковалев в своем аккаунте в Instagram подтвердил, что 25 апреля в Калифорнии проведет бой с кубинцем Салливаном Баррерой.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее промоутер Ковалева Кэти Дува заявила, что команда российского боксера ведёт переговоры о бое с Баррерой.

Ковалев в четверг опубликовал афишу боя с Баррерой, который состоится в калифорнийском городе Индио.

На счету 36-летнего россиянина 34 победы, четыре поражения и одна ничья. 38-летний Баррера одержал 22 победы при трех поражениях, включая неудачу в поединке с чемпионом WBA россиянином Дмитрием Биволом.

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