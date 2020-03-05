Ковалев подтвердил, что 25 апреля проведет бой с Баррерой
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российский боксер Сергей Ковалев в своем аккаунте в Instagram подтвердил, что 25 апреля в Калифорнии проведет бой с кубинцем Салливаном Баррерой.
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российский боксер Сергей Ковалев в своем аккаунте в Instagram подтвердил, что 25 апреля в Калифорнии проведет бой с кубинцем Салливаном Баррерой.
Ранее промоутер Ковалева Кэти Дува заявила, что команда российского боксера ведёт переговоры о бое с Баррерой.
Ковалев в четверг опубликовал афишу боя с Баррерой, который состоится в калифорнийском городе Индио.
На счету 36-летнего россиянина 34 победы, четыре поражения и одна ничья. 38-летний Баррера одержал 22 победы при трех поражениях, включая неудачу в поединке с чемпионом WBA россиянином Дмитрием Биволом.