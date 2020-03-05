Ковалев подтвердил, что 25 апреля проведет бой с Баррерой

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее промоутер Ковалева Кэти Дува заявила, что команда российского боксера ведёт переговоры о бое с Баррерой.

Ковалев в четверг опубликовал афишу боя с Баррерой, который состоится в калифорнийском городе Индио.