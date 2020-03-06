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08:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская боксерша скрывала пол ради поединков с мужчинами

Российская боксерша Татьяна Дваждова сообщила, что скрывала пол ради поединков с мужчинами. Ее слова приводит Федеральное агентство новостей.

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Дваждова рассказала, что выступала как Владимир Ермолаев, так как ей не разрешили соревноваться под собственным именем. «Я занимаюсь боксом и выступаю за то, чтобы женщин стали допускать к поединкам с мужчинами», — заявила она.

Во время загрузки произошла ошибка.

Боксерша добавила, что не считает себя слабее мужчин, так как побеждала их на любительских соревнованиях. Дваждова призналась, что зачастую сталкивается с травлей, однако сдаваться она не намерена.

На счету спортсменки 17 любительских поединков. В каждом из них соперниками были мужчины.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ноябре прошлого года российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что хочет посоревноваться с мужчинами. Спортсменка объяснила свое желание тем, что в мужском одиночном катании можно выполнять сложнейшие прыжки в короткой программе.

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