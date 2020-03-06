Казахстан против Узбекистана. В Алматы состоится вечер бокса с 14 боями
В марте Алматы примет очередной вечер бокса с участием многих казахстанских бойцов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В марте Алматы примет очередной вечер бокса с участием многих казахстанских бойцов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он пройдет на арене Казахского государственного цирка. Всего в рамках шоу состоятся 14 поединков. Главным же событием станет бой между Едилем Кожамбердиевым (9−2, 9 КО) и боксером из Узбекистана Мухитдином Раджапбаевым (10−1−7, 7КО). Поединок будет организован в лимите первого тяжелого веса.
«Именно через призму таких соревнований спортсмены имеют шанс совершенствовать свое мастерство и набираться опыта. У всех мечта — покорить мировой ринг и стать чемпионами мира по самым престижным версиям. Мы хотим, чтобы казахстанские боксеры достигли своих целей и стараемся со своей стороны оказать этому все свое содействие. Благодаря поддержке Казахстанской комиссии профессионального бокса, наши боксерские мероприятия несут официальный статус. Перед собой и своей промоутерской компанией ставлю задачу обеспечить казахстанских боксеров регулярной соревновательной практикой. Постараемся в текущем году провести подобных мероприятий как можно больше, ведь такие вечера бокса напрямую способствуют развитию нашего вида спорта и его популяризации. Предстоящий 25 марта вечер профессионального бокса в текущем году станет для нашей промоутерской компании уже третьим по счету», — отметил организатор и глава промоутерской компании Tukeshov Boxing Promotion Жалгас Тукешов.
Также на ринг выйдут Арман Рысбек, Нурлан Сабиров и многие другие. В карде пройдет и бой между