Казахстан против Узбекистана. В Алматы состоится вечер бокса с 14 боями

«Именно через призму таких соревнований спортсмены имеют шанс совершенствовать свое мастерство и набираться опыта. У всех мечта — покорить мировой ринг и стать чемпионами мира по самым престижным версиям. Мы хотим, чтобы казахстанские боксеры достигли своих целей и стараемся со своей стороны оказать этому все свое содействие. Благодаря поддержке Казахстанской комиссии профессионального бокса, наши боксерские мероприятия несут официальный статус. Перед собой и своей промоутерской компанией ставлю задачу обеспечить казахстанских боксеров регулярной соревновательной практикой. Постараемся в текущем году провести подобных мероприятий как можно больше, ведь такие вечера бокса напрямую способствуют развитию нашего вида спорта и его популяризации. Предстоящий 25 марта вечер профессионального бокса в текущем году станет для нашей промоутерской компании уже третьим по счету», — отметил организатор и глава промоутерской компании Tukeshov Boxing Promotion Жалгас Тукешов.