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15:03 (мск), источник: Vesti.kz

Top Rank объявил неожиданного соперника Алимханулы по следующему бою

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) узнал своего следующего соперника, сообщает корреспондент Vesti.kz. Им стал ганский боксер Исса Самир (18−0, 15 KO).

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Источник: AP 2020

Официальное объявление об этом сделала промоутерская компания TopRank у себя в Instagram. Поединок состоится 28 марта в канадском Квебеке.

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При этом стоит отметить, что Алимханулы должен был изначально встретиться с непобежденным американцем Димитриусом Баллардом (20−0−1, 13 КО).

Для 30-летнего Самира это будет первый поединок за пределами Ганы. Дебютировал же он в профи в июле 2011 года.

Напомним, главным событием этого вечера бокса станет бой чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC россиянина Артура Бетербиева (15−0, 15 КО), который будет проводить защиту против китайца Мэна Фаньлуна (16−0, 10 КО).

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