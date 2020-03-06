Top Rank объявил неожиданного соперника Алимханулы по следующему бою

Официальное объявление об этом сделала промоутерская компания TopRank у себя в Instagram. Поединок состоится 28 марта в канадском Квебеке.
При этом стоит отметить, что Алимханулы должен был изначально встретиться с непобежденным американцем Димитриусом Баллардом (20−0−1, 13 КО).
Для 30-летнего Самира это будет первый поединок за пределами Ганы. Дебютировал же он в профи в июле 2011 года.
Напомним, главным событием этого вечера бокса станет бой чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC россиянина Артура Бетербиева (15−0, 15 КО), который будет проводить защиту против китайца Мэна Фаньлуна (16−0, 10 КО).