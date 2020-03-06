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15:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Благодарю братский народ Казахстана за поддержку». Олимпийский чемпион из Узбекистана — о бое в Алматы и целях в профи-боксе

Олимпийский чемпион Рио-2016 Фазлиддин Гаибназаров (8−1, 5 КО) 28 марта выступит на алматинском ринге в качестве участника вечера бокса Nauryz Fight Night. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал об особенной поддержке казахстанцев и желании стать чемпионом мира.

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Источник: AP 2020

— Фазлиддин, насколько комфортно вам боксировать в Казахстане?

— Я уверен, что атмосфера предстоящего боя будет несомненно позитивной. В прошлый раз — 16 декабря 2019 года — казахстанцы меня шикарно встретили и поддержали с особой теплотой. Эта поддержка дает мне силу для очередной победы. Уверен, что и в этот раз болельщики тепло нас встретят, окажут хорошую поддержку. За такое отношение хочу от всей души выразить большую благодарность братскому казахстанскому народу!

Особый статус проводимым в Казахстане боксерским шоу, организатором которых является менеджерская компания МТК КАЗАХСТАН, придает тот факт, что эти мероприятия транслируют всемирно известные бренды ESPN и iFL. Это накладывает дополнительный груз ответственности и мобилизует выкладываться на все 100 процентов. Я уверен, что являюсь лучшим бойцом в своем весе. Ежедневно на тренировках прилагаю очень много усилий и труда, чтобы оправдать это.

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В нашем регионе бокс очень сильно развит, поскольку Казахстан и Узбекистан являются лидерами не только в азиатском регионе, но и во всем мире. Я думаю, что наш бокс, в том числе и профессиональный, ожидает большое будущее. Организация подобных вечеров бокса в Казахстане — это дополнительный импульс к прогрессу местных боксеров. Спасибо всем за предоставляемую возможность биться в одном вечере бокса с сильными ребятами.

— В любительском боксе вы достигли самой вершины, став олимпийским чемпионом. Какие цели ставите перед собой в профи?

— Моя главная цель — завоевать всевозможные чемпионские пояса. Приложу все усилия, чтобы эта цель обязательно осуществилась уже в наступившем году, Инша́Аллах.

— В одном вечер бокса с вами будет выступать ваш земляк Хуршид Тожибаев. Какую характеристику дадите этому боксеру?

— Выступать с земляком в одном вечере, конечно же, здорово. Мы будем отличной поддержкой друг для друга. Хуршид является топовым бойцом, одним из лучших в своей весовой категории. Думаю, у Тожибаева отличные шансы покорить мировой ринг и вписать свое имя в летопись мирового бокса.

Напомним, главным событием вечера бокса Naurys Fight Night станет выступление Жанкоша Турарова. Также ожидается дебют на профи-ринге чемпиона Азии и бронзового призера мирового первенства Турсынбая Кулахмета. Помимо названных бойцов в рейтинговых боях также будут биться Али Балоев, Абай Толеш и другие.

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