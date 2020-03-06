Определился первый соперник Василия Левита в отборе к Олимпиаде-2020

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В первом круге Болтаев победил единогласным решением судей Эрденебайяра Сандагсурена из Монголии. Что касается Левита, то 32-летний казахстанский боксер получил первый номер посева и стартовый день для тяжеловесов пропускал.

Добавим, ранее в четвертьфинал регионального отборочного турнира пробились Закир Сафиуллин (до 63 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75), Бекзад Нурдаулетов (до 81) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91).

Еще трем боксерам, а это Сакен Бибосынов (до 52), Серик Темиржанов (до 57) и Абылайхан Жусупов (до 69), еще предстоит пробиться в ¼ финала.

Региональный боксерский отбор для зоны Азия/Океания проходит в иорданском Аммане. Помимо мужчин, которые соревнуются в восьми весовых категориях, за лицензию борются в пяти дивизионах и женщины — Казахстан пока понес только две потери.