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16:51 (мск), источник: Vesti.kz

Первая потеря Узбекистана. Что изменилось для Казахстана в отборе на Олимпиаду-2020 в боксе

Пять боксеров сборной Казахстана вышли в четвертьфинал олимпийской квалификации Игр-2020, а команда Узбекистана неожиданно потеряла одного из фаворитов в полутяжелом весе. Некоторые подробности первых дней регионального отбора — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Казахстан представлен во всех восьми весовых категориях, но в первые три дня на ринг выходили только три боксера и все успешно справились с задачей. Сегодня-завтра первые бои проведут еще три боксера.

До 52 килограммов (шесть лицензий).

Квартет сеянных боксеров, включая казахстанца Сакена Бибосынова, в борьбу еще не вступал (бои пройдут 7 марта). Наш боксер стартует с поединка с крепким соперником из Кыргызстана — Азатом Усеналиевым. В случае победы в четвертьфинале будет боксер из дуэта китайца Ху Жинхуана и По-Вей Ту из Тайпея. Выигрыш этого противостояния принесет место в квартете сильнейших.

Фавориты: Амит (Индия), Ин Ку Ким (Корея) и Шахобиддин Зоиров (Узбекистан). С первым Бибосынов может встретиться в полуфинале, а с двумя другими — в финале.

До 57 килограммов (шесть лицензий).

Дебютанту сборной Казахстана Серику Темиржанову, возможно, повезло. Турнир он начинает с поединка против Джафара Абдулрида Али Ал-Судани из Ирака. Победа в этом поединке выведет казахстанца на бой с сильнейшим в паре Даниала Шахбахша из Ирана и Джейми Тумун Чанга из Папуа Новая Гвинея. Последний получил четвертый посев, но на ринг он еще не выходил.

Фавориты: Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан), Чатчай-Деша Бутди (Таиланд) и Цэндбатаар Эрденебат (Монголия). Мирзахахилов, который является действующим чемпионом мира, может выйти против казахстанца в полуфинале.

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До 63 килограммов (шесть лицензий).

Можно предположить, что до олимпийской лицензии 33-летнему Закиру Сафиуллину осталось выиграть один бой — с Ашканом Резайи из Ирана. После первого поединка казахстанец рассказал о своем настрое на турнир, охарактеризовав его, как последний шанс в карьере.

Фавориты: Баходур Усмонов (Таджикистан), Чинзориг Баатарсух (Монголия) и Гариссон Гарсайд (Австралия). С боксером из сборной Узбекистана Элнуром Абдураимовым Сафиуллин сможет встретиться только в финале.

До 69 килограммов (пять лицензий).

Сегодня, 6 марта, Абылайхан Жусупов начнет путь за олимпийской квотой — его соперником станет Мишилт Баттумур из Монголии. Если призер чемпионата мира преодолеет эту стадию, то в четвертьфинале, скорее всего, сойдется с крепким боксером из Таиланда — Вуттичаем Масуком. Таким образом, до ТОП-4 — две победы.

Фавориты: Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан), Севонрет Квинси Менса Оказава (Япония) и Зияд Ишаиш Хуссеин Ишаш (Иордания). Два призера мира, Жусупов с Батуровым, могут встретиться в финале турнира.

До 75 килограммов (пять лицензий).

Вице-чемпион мира Абильхан Аманкул начал турнир, как темная лошадка, но уже 8 марта может войти в четвертку сильнейших старта. Его следующий соперник — дебютант сборной Узбекистана Фанат Кахрамонов. Их противостояние пройдет 8 марта.

Фавориты: Эумир Марсиал (Филиппины) и Сейедшахин Моусави (Иран). Два сеянных Янсан Поутоа (Самоа) и Омурбек Бекжигит уулу (Кыргызстан) свои бои проиграли.

До 81 килограмма (пять лицензий).

Действующий чемпион мира Бекзад Нурдаулетов близок к олимпийской лицензии — первый номер посева в ¼ финала встретится с Шаббосом Негматуллоевым из Таджикистана. Заметим, что казахстанец остался единственным, кого включали в ТОП-4 дивизиона. Например, Дилшод Рузметов из Узбекистана с нокдауном проиграл Пауло Аукусо из Австралии и стал первой потерей команды своей страны на турнире.

До 91 килограмма (четыре лицензии).

Василий Левит начнет путь к Олимпиаде-2020 боем с Давлатом Болтаевым из Таджикистана. Первый сеянный турнир всего в трех раундах от квартета сильнейших турнира, а там его может ожидать кореец Кимом Хьюн Кю, которому нужно вернуть долг за чемпионат Азии, или боксер из Иордании.

Фавориты: Давид Ника (Новая Зеландия), Санжар Турсунов (Узбекистан) и Хуссеин Эишаиш Хуссеин Яшаиш (Иордания).

Свыше 91 килограмма (четыре лицензии).

Вряд ли круг обладателей лицензий выйдет за пределы сеянных боксеров. Дуэль казахстанца Камшыбека Кункабаева с Баходиром Жалоловым из Узбекистана может быть продолжена в Аммане. Ведущие боксеры супертяжелого веса могут встретиться только в финале.

Фавориты: Баходир Жалолов (Узбекистан), Джастис Хани (Австралия) и Сатиш Кумар (Индия).

Напомним, 3 марта в иорданском Аммане стартовал региональный олимпийский отбор для боксеров, по итогам которого определятся первые обладатели лицензий. Для тех, кто не сможет выйти на Игры-2020 через зону Азия/Океания будет второй шанс в мае, когда в Париже начнется мировая квалификация.

Жигер Абенов из Аммана  

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