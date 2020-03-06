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17:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МОК: Подготовка к боксерскому олимпийскому отбору идет согласно плану

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Подготовка к европейской боксерской олимпийской квалификации в Лондоне продолжается согласно плану, однако организаторы следят за ситуацией с распространением коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

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Европейская олимпийская квалификация должна пройти с 14 по 24 марта в Лондоне. Минздрав Британии в четверг информировал, что число заболевших коронавирусом в стране выросло до 115. Также в четверг была зафиксирована первая смерть от коронавируса в Великобритании.

«Целевая группа МОК по проведению олимпийских соревнований по боксу и местный оргкомитет продолжают подготовку к европейской квалификации в Лондоне, согласно ранее созданному плану. Целевая группа и оргкомитет постоянно контролируют ситуацию через своих медицинских экспертов и будут следовать указаниям национальных учреждений здравоохранения до и во время мероприятия. Если произойдут какие-то изменения, то МОК проинформирует об этом команды, официальные лица и СМИ», — сообщили в пресс-службе МОК.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.

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