МОК: Подготовка к боксерскому олимпийскому отбору идет согласно плану

Европейская олимпийская квалификация должна пройти с 14 по 24 марта в Лондоне. Минздрав Британии в четверг информировал, что число заболевших коронавирусом в стране выросло до 115. Также в четверг была зафиксирована первая смерть от коронавируса в Великобритании.

«Целевая группа МОК по проведению олимпийских соревнований по боксу и местный оргкомитет продолжают подготовку к европейской квалификации в Лондоне, согласно ранее созданному плану. Целевая группа и оргкомитет постоянно контролируют ситуацию через своих медицинских экспертов и будут следовать указаниям национальных учреждений здравоохранения до и во время мероприятия. Если произойдут какие-то изменения, то МОК проинформирует об этом команды, официальные лица и СМИ», — сообщили в пресс-службе МОК.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.