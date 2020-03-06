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18:53 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер выиграл нокаутом в первом раунде и продлил победную серию в профи

Казахстанец Нуртас Ажбенов нокаутировал филиппинца Джея Ару Магбу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой второго полулегкого веса прошел сегодня, 6 марта, в андеркарте вечера бокса в Дубае (ОАЭ). Поединок был рассчитан на восемь раундов, но завершился в первом — Ажбенов дважды отправил соперника в нокдаун.

Для 25-летнего Ажбенова эта победа стала девятой (четыре нокаутом) в девяти боях, а 30-летний Магбу потерпел пятое поражение в карьере при 18 победах (девять нокаутом) и двух ничьих.

В профи Ажбенов дебютировал в октябре 2018 года. Первые пять боев он провел в Великобритании, после чего трижды выступал в Казахстане.

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