Казахстанский боксер выиграл нокаутом в первом раунде и продлил победную серию в профи

Бой второго полулегкого веса прошел сегодня, 6 марта, в андеркарте вечера бокса в Дубае (ОАЭ). Поединок был рассчитан на восемь раундов, но завершился в первом — Ажбенов дважды отправил соперника в нокдаун.

Для 25-летнего Ажбенова эта победа стала девятой (четыре нокаутом) в девяти боях, а 30-летний Магбу потерпел пятое поражение в карьере при 18 победах (девять нокаутом) и двух ничьих.