Казахстанский боксер выиграл нокаутом в первом раунде и продлил победную серию в профи
Казахстанец Нуртас Ажбенов нокаутировал филиппинца Джея Ару Магбу, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Нуртас Ажбенов нокаутировал филиппинца Джея Ару Магбу, передает корреспондент Vesti.kz.
Бой второго полулегкого веса прошел сегодня, 6 марта, в андеркарте вечера бокса в Дубае (ОАЭ). Поединок был рассчитан на восемь раундов, но завершился в первом — Ажбенов дважды отправил соперника в нокдаун.
Для 25-летнего Ажбенова эта победа стала девятой (четыре нокаутом) в девяти боях, а 30-летний Магбу потерпел пятое поражение в карьере при 18 победах (девять нокаутом) и двух ничьих.
В профи Ажбенов дебютировал в октябре 2018 года. Первые пять боев он провел в Великобритании, после чего трижды выступал в Казахстане.