Казахстанский супертяжеловес победил нокаутом в первом бою после завоевания титула
Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий нокаутировал ганца Абрахама Табулу, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий нокаутировал ганца Абрахама Табулу, передает корреспондент Vesti.kz.
Бой в андеркарте вечера бокса в Дубае (ОАЭ) был рассчитан на восемь раундов. В конце первой трехминутки Кособуцкий донес удар по корпусу, а Табула оказался в нокдауне, но смог подняться — от добивания его спас гонг. Завершился же поединок во втором раунде.
В активе 31-летнего Кособуцкого теперь 13 побед (12 нокаутом), а 29-летний Табула потерпел четвертое поражение — также в его активе 17 побед (14 нокаутом) и одна ничья.
Бой в Дубае стал для Кособуцкого первым с ноября 2019 года, когда он нокаутировал хорвата Агронома Смакичи (15−1, 13 КО) и завоевал вакантный второстепенный титул IBO
В андеркарте вечера бокса в Дубае также выступил казахстанец Нуртас Ажбенов (9−0, 4 КО), который в лимите второго полулегкого веса уже в первом раунде нокаутировал филиппинца Джея Ару Магбу (18−5−2, 9 КО).