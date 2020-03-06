Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель
Амьен
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Алавес
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Падерборн
Кельн
02
Хоккей. НХЛ
7.03
Нью-Джерси Дэвилз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ХК Динамо
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
7.03
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Ак Барс
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
ЦСКА
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
7.03
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.03
Калгари Флэймз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
7.03
Ванкувер Кэнакс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
7.03
Анахайм Дакс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
18«Реал» выиграл класико
20:09 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяжеловес победил нокаутом в первом бою после завоевания титула

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий нокаутировал ганца Абрахама Табулу, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Бой в андеркарте вечера бокса в Дубае (ОАЭ) был рассчитан на восемь раундов. В конце первой трехминутки Кособуцкий донес удар по корпусу, а Табула оказался в нокдауне, но смог подняться — от добивания его спас гонг. Завершился же поединок во втором раунде.

В активе 31-летнего Кособуцкого теперь 13 побед (12 нокаутом), а 29-летний Табула потерпел четвертое поражение — также в его активе 17 побед (14 нокаутом) и одна ничья.

Бой в Дубае стал для Кособуцкого первым с ноября 2019 года, когда он нокаутировал хорвата Агронома Смакичи (15−1, 13 КО) и завоевал вакантный второстепенный титул IBO Inter-Сontinental. Этот пояс стал первым в карьере для боксера.

В андеркарте вечера бокса в Дубае также выступил казахстанец Нуртас Ажбенов (9−0, 4 КО), который в лимите второго полулегкого веса уже в первом раунде нокаутировал филиппинца Джея Ару Магбу (18−5−2, 9 КО).

"Девчонка с характером". Тренер Казахстана - о первой победе над Узбекистаном в отборе к ОИ-2020
Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира
«Спартак» отыгрался со счета 0:3 и победил «Динамо» в плей-офф
Мирзаева снова нокаутировали: у «Черного тигра» — черная полоса
Александр Самедов: Очень не хотел возвращаться в «Локомотив»
ЦСКА одержал третью победу над «Торпедо» в серии плей-офф КХЛ
Появились фото розовой формы «Барселоны» в следующем сезоне
Фанаты обвинили «Зенит» в «переобувании» после матча в Грозном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь