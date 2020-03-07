Небитый казахстанец с титулом от WBC получил в соперники непобежденного американца

«10 апреля состоится битва двух непобедимых боксеров Чарльза Конуэлла и Мадияра Ашкеева в Гранд-Айленде, штат Небраска…» — сообщил Ким.

Отметим, что на счету 22-летнего американского боксера 12 побед в 12 боях, девять из них он завершил досрочно.

31-летний Ашкеев свой последний поединок провел 9 ноября в американском городе Гавайан Гарденс (штат Калифорния, США), когда одержал досрочную победу над аргентинцем Родольфо Мартинесом (43−9−3, 16 КО). По ходу поединка Ашкеев трижды отправил соперника в нокдаун, после чего тот отказался выходить на шестой раунд.