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09:59 (мск), источник: Vesti.kz

Небитый казахстанец с титулом от WBC получил в соперники непобежденного американца

Непобежденный казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев (14−0, 7 КО) вернется на ринг 10 апреля. Об этом в твиттере написал американский журналист ESPN Стив Ким.

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«10 апреля состоится битва двух непобедимых боксеров Чарльза Конуэлла и Мадияра Ашкеева в Гранд-Айленде, штат Небраска…» — сообщил Ким.

Отметим, что на счету 22-летнего американского боксера 12 побед в 12 боях, девять из них он завершил досрочно.

31-летний Ашкеев свой последний поединок провел 9 ноября в американском городе Гавайан Гарденс (штат Калифорния, США), когда одержал досрочную победу над аргентинцем Родольфо Мартинесом (43−9−3, 16 КО). По ходу поединка Ашкеев трижды отправил соперника в нокдаун, после чего тот отказался выходить на шестой раунд.

Таким образом, казахстанский боксер завоевал вакантный пояс чемпиона США по версии WBC (USNBC) в первом среднем весе.

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