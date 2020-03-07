Казахстанский боксер отправил соперника в нокдаун, но проиграл после возвращения в профи

Бой второго легчайшего веса прошел сегодня, 7 марта, в рамках шоу в российском Екатеринбурге и продлился все шесть раундов. В пятой трехминутке Залилов отправлял соперника в нокдаун, но в итоге уступил единогласным решением.

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Для 27-летнего Залилова это поражение стало вторым в карьере — также в его активе 11 побед (пять нокаутом) и одна ничья. Боксер из Кокшетау в шестой раз выступил в России, также он четырежды дрался в Испании, дважды — в Казахстане, а один раз — в Латвии.

24-летний Вохидов остался небитым — теперь у него семь побед (три нокаутом) в семи боях. Первые два поединка в профи таджикистанец провел на родине, а остальные — в Екатеринбурге под эгидой промоутерской компании RCC Boxing, которая была организатором и прошедшего боя.