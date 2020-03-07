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7 марта, источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер отправил соперника в нокдаун, но проиграл после возвращения в профи

Казахстанский боксер Ержан Залилов проиграл таджикистанцу Асрору Вохидову, передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой второго легчайшего веса прошел сегодня, 7 марта, в рамках шоу в российском Екатеринбурге и продлился все шесть раундов. В пятой трехминутке Залилов отправлял соперника в нокдаун, но в итоге уступил единогласным решением.

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Для 27-летнего Залилова это поражение стало вторым в карьере — также в его активе 11 побед (пять нокаутом) и одна ничья. Боксер из Кокшетау в шестой раз выступил в России, также он четырежды дрался в Испании, дважды — в Казахстане, а один раз — в Латвии.

24-летний Вохидов остался небитым — теперь у него семь побед (три нокаутом) в семи боях. Первые два поединка в профи таджикистанец провел на родине, а остальные — в Екатеринбурге под эгидой промоутерской компании RCC Boxing, которая была организатором и прошедшего боя.

Бой против Вохидова стал для Залиловым первым после простоя в полтора года. В сентябре 2018-го казахстанец в Москве досрочно победил россиянина Александра Салтыкова (12−59−3, 7 КО), а за пять месяцев до этого потерпел первое поражение в карьере, уступив в испанском Бильбао румыну Йонуту Балуте (13−2, 11 КО) в испанском Бильбао, хотя отправлял соперника в нокдаун.

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