Чемпион ОИ по боксу Тищенко защитил интерконтинентальный титул WBO

Источник: РИА "Новости"

Россиянин во второй раз защитил пояс, который завоевал в июне 2019 года благодаря победе над Абрахамом Табулом из Ганы техническим нокаутом в первом раунде. В ноябре прошлого года Тищенко защитил пояс, победив казахстанца Ису Акбербаева техническим нокаутом в шестом раунде.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2501bcba7989e1bec2c8" data-vnd="2501bcba7989e1bec2c8" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2501bcba7989e1bec2c8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На счету 28-летнего Тищенко теперь семь побед (пять нокаутом) и ни одного поражения, он выступает на профессиональном ринге с августа 2018 года.

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В любительском боксе россиянин выступал в весе до 91 кг. Он является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013.

33-летний Аумада потерпел девятое поражение при 21 победе (16 нокаутом). Он во второй раз выступил в России, до этого в 2017 году он проиграл в Воронеже Алексею Папину нокаутом в третьем раунде.

В другом бою россиянин Марк Урванов завоевал золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 57,15 кг, победив Акжола Сулайманбека уулу из Киргизии нокаутом в седьмом раунде. В послужном списке 23-летнего Урванова теперь 18 побед (10 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья, 29-летнего Сулайманбека уулу — 15 побед (8 нокаутом), 1 поражение.