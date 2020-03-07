Боксер Курбанов одержал 19-ю победу на профессиональном ринге
ТАСС, 7 марта. Россиянин Магомед Курбанов выиграл у соотечественника Исмаила Илиева решением судей. 10-раундовый рейтинговый бой весовой категории до 69,9 кг прошел в Екатеринбурге.
ТАСС, 7 марта. Россиянин Магомед Курбанов выиграл у соотечественника Исмаила Илиева решением судей. 10-раундовый рейтинговый бой весовой категории до 69,9 кг прошел в Екатеринбурге.
Курбанов во второй раз вышел на ринг после того, как
24-летний Курбанов одержал 19-ю победу (11 — нокаутом) при отсутствии поражений. Он входит в десятку лучших в рейтингах трех престижных версий, занимая пятое место в рейтинге WBA, седьмое — WBO и десятое — Всемирного боксерского совета (WBC).
26-летний Илиев потерпел второе поражение при 12 победах (3 — нокаутом) и одной ничьей. В прошлом году он дебютировал на американском ринге, проиграв Патрику Дэю решением судей.