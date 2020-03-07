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20:14 (мск), источник: ТАСС

Боксер Курбанов одержал 19-ю победу на профессиональном ринге

ТАСС, 7 марта. Россиянин Магомед Курбанов выиграл у соотечественника Исмаила Илиева решением судей. 10-раундовый рейтинговый бой весовой категории до 69,9 кг прошел в Екатеринбурге.

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Курбанов во второй раз вышел на ринг после того, как из-за проблем с визой в конце июля 2019 года был отменен его поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) против француза Мишеля Соро. В мае 2017 года также не состоялся бой Курбанова против бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Шейна Мосли из-за болезни американца, который потом завершил карьеру. В ноябре 2019 года россиянин выиграл у бывшего временного чемпиона мира по версии WBA в весе до 66,68 кг аргентинца Диего Габриэля Чавеса по очкам и завоевал титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

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24-летний Курбанов одержал 19-ю победу (11 — нокаутом) при отсутствии поражений. Он входит в десятку лучших в рейтингах трех престижных версий, занимая пятое место в рейтинге WBA, седьмое — WBO и десятое — Всемирного боксерского совета (WBC).

26-летний Илиев потерпел второе поражение при 12 победах (3 — нокаутом) и одной ничьей. В прошлом году он дебютировал на американском ринге, проиграв Патрику Дэю решением судей.

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