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20:53 (мск), источник: Vesti.kz

Российский «Канело» брутально нокаутировал непобежденного соперника в бою за титул от WBA

Российский боксер Марк Урванов (18−2, 10 КО) по прозвищу «Канело» нокаутировал кыргызстанца Акжола Сулайманбек Уулу (15−1, 8 КО) и завоевал вакантный второстепенный титул WBA Gold во втором полулегком весе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок по правилам 12 раундов прошел в Екатеринбурге. Развязка в поединке наступила в седьмом раунде, причем нокаут получился очень красивым.

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Для 23-летнего Урванова эта победа стала 18-й (10 нокаутом) в карьере, которую он начал за месяц до 19-летия, а 29-летний Сулайманбек Уулу потерпел первое поражение в профи.

Прозвище «Канело» Урванов получил в честь мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−2−1, 26 КО), который сейчас владеет титулами WBA (Super) и WBC (Franchie) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем. Самого Альвареса тренер Хосе Рейносо начал называть в детстве «Канело» (в переводе с испанского — корица) из-за рыжего цвета волос.

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Добавим, что в других боях вечера бокса в Екатеринбурге казахстанец Ержан Залилов (11−2−1, 5 КО) отправил в нокдаун, но проиграл решением Асрору Вохидову (7−0, 3 КО) из Таджикистана, а олимпийский чемпион Рио-2016 россиянин Евгений Тищенко (7−0, 5 КО) нокаутировал аргентинца Маркоса Антонио Аумаду (21−9, 16 КО).

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