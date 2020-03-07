Российский «Канело» брутально нокаутировал непобежденного соперника в бою за титул от WBA

Поединок по правилам 12 раундов прошел в Екатеринбурге. Развязка в поединке наступила в седьмом раунде, причем нокаут получился очень красивым.

Для 23-летнего Урванова эта победа стала 18-й (10 нокаутом) в карьере, которую он начал за месяц до 19-летия, а 29-летний Сулайманбек Уулу потерпел первое поражение в профи.

Прозвище «Канело» Урванов получил в честь мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−2−1, 26 КО), который сейчас владеет титулами WBA (Super) и WBC (Franchie) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем. Самого Альвареса тренер Хосе Рейносо начал называть в детстве «Канело» (в переводе с испанского — корица) из-за рыжего цвета волос.

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Добавим, что в других боях вечера бокса в Екатеринбурге казахстанец Ержан Залилов (11−2−1, 5 КО) отправил в нокдаун, но проиграл решением Асрору Вохидову (7−0, 3 КО) из Таджикистана, а олимпийский чемпион Рио-2016 россиянин Евгений Тищенко (7−0, 5 КО) нокаутировал аргентинца Маркоса Антонио Аумаду (21−9, 16 КО).