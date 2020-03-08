Казахстан или Узбекистан? Кто остался в борьбе за лицензии на ОИ-2020

Квалификационный турнир среди мужчин-боксеров проходит в восьми весовых категориях. У тяжеловесов (до 91 и свыше 91 килограмма) пропуск на Олимпиаду получат только полуфиналисты, а в других дивизионах будут дополнительные бои.

В первых трех весах (до 52, до 57 и до 63 килограммов) к четверке полуфиналистов присоединятся еще два победителя утешительного турнира, то в трех других (до 69, до 75, и до 81 килограмма) только по одному.

В дополнительном турнире каждой из шести категорий с дополнительными квотами участвует квартет боксеров, который проиграл в четвертьфинале. Если боксер выиграет свой бой ¼ финала в любой из восьми категорий, то он автоматически становится участником Олимпиады.

Cборная Казахстана сохранила всех восьми боксеров, а вот главные конкуренты из Узбекистана потеряли одного из участников. Полный список участников ¼ финала выглядит так.

До 52 килограммов

Амит (Индия, первый номер посева) — Карло Паалам (Филиппины)

Ху Жинхуа (Китай) — Сакен Бибосынов (Казахстан, четвертый номер)

Титисан Панмот (Таиланд) — Алекс Винвуд (Австралия)

Омид Ахмадисафа (Иран) — Шахобиддин Зоиров (Узбекистан, третий номер).

До 57 килограммов

Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан, первый номер) — Син Ю Со (Гонконг)

Серик Темиржанов (Казахстан) — Даниал Шахбахш (Иран)

Чатчай-Деча Бутди (Таиланд, третий номер) — Ван Дуон Нгуйен (Вьетнам)

Мохаммад Абделазиз Алвади (Иордания) — Санмеон Хам (Корея).

До 63 килограммов

Баходур Усмонов (Таджикистан, первый номер) — Обада Мохаммад Мустафа Алкасбех (Иордания)

Ашкан Резаеи (Иран) — Закир Сафиуллин (Казахстан, четвертый номер)

Чинзориг Баатарсух (Монголия, третий номер) — Маниша Каушика (Индия)

Элнур Абдураимов (Узбекистан) — Гариссон Гарсайд (Австралия, второй номер).

До 69 килограммов.

Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан, первый номер) — Эрсун Сион Маимаититу (Китай)

Марион Фаустино Ах Тонг (Самоа) — Зеяд Ишаих Хуссейн Ишаш (Иордания, четвертый номер)

Севонрет Квинси Менса Оказава (Япония, третий номер) — Викаш Киршан (Индия)

Вуттичай Масук (Таиланд) — Абылайхан Жусупов (Казахстан, второй номер).

До 75 килограммов

Эумир Марсиал (Филиппины, первый номер) — Бямба-Эрдене Отгонбаатар (Монголия)

Майхел Роберр Мускита (Индонезия) — Айниш Кумар (Индия)

Фанат Кахрамонов (Узбекистан) — Абильхан Аманкул (Казахстан)

Танглатихан Туохета Эрбиеке (Китай) — Сейедшахин Моусави (Иран, второй номер).

До 81 килограмма

Бекзад Нурдаулетов (Казахстан, первый номер) — Шаббос Негматуллоев (Таджикистан)

Жаккапонг Иомхот (Таиланд) — Одаи Реяд Адел Алхиндави (Иордания)

Даксаин Чен (Китай) — Сахин Кумар (Индия)

Ман Куон Нгуйен (Вьетнам) — Пауло Аокусо (Австралия).

До 91 килограмма

Василий Левит (Казахстан, первый посев) — Давлат Болтаев (Таджикистан)

Ато Леау Плодзицки-Фаоагали (Самоа) — Хуссеин Еишаиш Хуссеин Ишаиш (Иордания, четвертый номер)

Санжар Турсунов (Узбекистан, третий номер) — Тоуфан Шарифи (Иран)

Алаа Алдин Гоуссон (Сирия) — Давид Ника (Новая Зеландия, второй номер).

Свыше 91 килограмма

Баходир Жалолов (Узбекистан, первый номер) — Данис Латыпов (Бруней)

Отгон Байяр Даивии (Монголия) — Сатиш Кумар (Индия, четвертый номер)

Джастис Хани (Австралия, третий номер) — Леулла Мау́у (Новая Зеландия)

Маимаити Аихемаити (Китай) — Камшыбек Кункабаев (Казахстан, второй номер).