Казахстан или Узбекистан? Кто остался в борьбе за лицензии на ОИ-2020

Квалификационный турнир среди мужчин-боксеров проходит в восьми весовых категориях. У тяжеловесов (до 91 и свыше 91 килограмма) пропуск на Олимпиаду получат только полуфиналисты, а в других дивизионах будут дополнительные бои.
В первых трех весах (до 52, до 57 и до 63 килограммов) к четверке полуфиналистов присоединятся еще два победителя утешительного турнира, то в трех других (до 69, до 75, и до 81 килограмма) только по одному.
В дополнительном турнире каждой из шести категорий с дополнительными квотами участвует квартет боксеров, который проиграл в четвертьфинале. Если боксер выиграет свой бой ¼ финала в любой из восьми категорий, то он автоматически становится участником Олимпиады.
Cборная Казахстана сохранила всех восьми боксеров, а вот главные конкуренты из Узбекистана потеряли одного из участников. Полный список участников ¼ финала выглядит так.
Амит (Индия, первый номер посева) — Карло Паалам (Филиппины)
Ху Жинхуа (Китай) — Сакен Бибосынов (Казахстан, четвертый номер)
Титисан Панмот (Таиланд) — Алекс Винвуд (Австралия)
Омид Ахмадисафа (Иран) — Шахобиддин Зоиров (Узбекистан, третий номер).
Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан, первый номер) — Син Ю Со (Гонконг)
Серик Темиржанов (Казахстан) — Даниал Шахбахш (Иран)
Чатчай-Деча Бутди (Таиланд, третий номер) — Ван Дуон Нгуйен (Вьетнам)
Мохаммад Абделазиз Алвади (Иордания) — Санмеон Хам (Корея).
Баходур Усмонов (Таджикистан, первый номер) — Обада Мохаммад Мустафа Алкасбех (Иордания)
Ашкан Резаеи (Иран) — Закир Сафиуллин (Казахстан, четвертый номер)
Чинзориг Баатарсух (Монголия, третий номер) — Маниша Каушика (Индия)
Элнур Абдураимов (Узбекистан) — Гариссон Гарсайд (Австралия, второй номер).
Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан, первый номер) — Эрсун Сион Маимаититу (Китай)
Марион Фаустино Ах Тонг (Самоа) — Зеяд Ишаих Хуссейн Ишаш (Иордания, четвертый номер)
Севонрет Квинси Менса Оказава (Япония, третий номер) — Викаш Киршан (Индия)
Вуттичай Масук (Таиланд) — Абылайхан Жусупов (Казахстан, второй номер).
Эумир Марсиал (Филиппины, первый номер) — Бямба-Эрдене Отгонбаатар (Монголия)
Майхел Роберр Мускита (Индонезия) — Айниш Кумар (Индия)
Фанат Кахрамонов (Узбекистан) — Абильхан Аманкул (Казахстан)
Танглатихан Туохета Эрбиеке (Китай) — Сейедшахин Моусави (Иран, второй номер).
Бекзад Нурдаулетов (Казахстан, первый номер) — Шаббос Негматуллоев (Таджикистан)
Жаккапонг Иомхот (Таиланд) — Одаи Реяд Адел Алхиндави (Иордания)
Даксаин Чен (Китай) — Сахин Кумар (Индия)
Ман Куон Нгуйен (Вьетнам) — Пауло Аокусо (Австралия).
Василий Левит (Казахстан, первый посев) — Давлат Болтаев (Таджикистан)
Ато Леау Плодзицки-Фаоагали (Самоа) — Хуссеин Еишаиш Хуссеин Ишаиш (Иордания, четвертый номер)
Санжар Турсунов (Узбекистан, третий номер) — Тоуфан Шарифи (Иран)
Алаа Алдин Гоуссон (Сирия) — Давид Ника (Новая Зеландия, второй номер).
Баходир Жалолов (Узбекистан, первый номер) — Данис Латыпов (Бруней)
Отгон Байяр Даивии (Монголия) — Сатиш Кумар (Индия, четвертый номер)
Джастис Хани (Австралия, третий номер) — Леулла Мау́у (Новая Зеландия)
Маимаити Аихемаити (Китай) — Камшыбек Кункабаев (Казахстан, второй номер).
Напомним, что для боксеров, которые не смогут преодолеть барьер регионального отбора возможен второй шанс — в мае в Париже пройдет мировая квалификация.