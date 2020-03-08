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13:49 (мск), источник: Vesti.kz

Двукратный призер ЧМ принес Казахстану первую лицензию на Олимпиаду-2020 в боксе

Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) выиграл четвертьфинальный поединок олимпийской квалификации у Вуттичая Масука из Таиланда и стал первым обладателем лицензии Игр-2020 в боксе из Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

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23-летний казахстанец провел с соперником полный трехраундовый поединок и победил Масука единогласным решением судей. Жусупов не только принес команде первую лицензию, но обеспечил себе место на пьедестале турнира — в полуфинале Абылайхан встретится с Викашем Киршаном из Индии.

Помимо Жусупова еще шесть боксеров из Казахстана могут обеспечить себе лицензии сегодня, 8 марта. Это Валентина Хальзова (до 69), Надежда Рябец (до 75), Абильхан Аманкул (до 75), Бекзад Нурдаулетов (до 81), Василий Левит (до 91) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91). Еще три спортсмена выйдут на ринг завтра, 9 марта.

Напомним, что в некоторых весовых категориях есть возможность пробиться на Игры-2020 через дополнительные поединки — подробнее об этом тут. На май запланирована мировая квалификация в Париже — на нее поедут те, кто не квалифицировался через региональный отбор.

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