Двукратный призер ЧМ принес Казахстану первую лицензию на Олимпиаду-2020 в боксе

23-летний казахстанец провел с соперником полный трехраундовый поединок и победил Масука единогласным решением судей. Жусупов не только принес команде первую лицензию, но обеспечил себе место на пьедестале турнира — в полуфинале Абылайхан встретится с Викашем Киршаном из Индии.

Помимо Жусупова еще шесть боксеров из Казахстана могут обеспечить себе лицензии сегодня, 8 марта. Это Валентина Хальзова (до 69), Надежда Рябец (до 75), Абильхан Аманкул (до 75), Бекзад Нурдаулетов (до 81), Василий Левит (до 91) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91). Еще три спортсмена выйдут на ринг завтра, 9 марта.