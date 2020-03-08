Василий Левит выиграл третью подряд лицензию на Олимпиаду-2020 для Казахстана

Фаворит дивизиона победил в четвертьфинальной встрече Давлата Болтаева из Таджикистана. Казахстанец выиграл поединок единогласным решением судей со счетом 5:0 и в полуфинале встретится с победителем пары Ато Леау Плодзицки-Фаоагали из Самоа и Хуссеина Еишаиша Хуссеина Ишаиша из Иордании.

Казахстан ранее добыл еще две лицензии в боксе на Олимпийские игры-2020: сначала свой четвертьфинальный поединок выиграл 23-летний двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Абылайхан Жусупов (до 69), а следом за ним победу одержал 21-летний чемпион мира Бекзад Нурдаулетов (до 81).

Сегодня, 8 марта, еще четыре боксера могут выйти в полуфинал. Это Валентина Хальзова (до 69), Надежда Рябец (до 75), Абильхан Аманкул (до 75) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91). Еще три спортсмена выйдут на ринг завтра, 9 марта.

Напомним, что в некоторых весовых категориях есть возможность пробиться на Игры-2020 через дополнительные поединки — подробнее об этом тут. На май запланирована мировая квалификация в Париже — на нее поедут те, кто не квалифицировался через региональный отбор.