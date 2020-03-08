Казахстанец Аманкул победил боксера из Узбекистана и выиграл лицензию на ОИ-2020

В четвертьфинале казахстанский боксер выиграл по очкам у Фаната Кахрамонова из Узбекистана: Аманкул победил в трехраундовом поединке единогласным решением судей со счетом 5:0.
Таким образом, Казахстан завоевал 34-ю лицензию в 16-ти олимпийских видах спорта.
Казахстан ранее добыл еще четыре лицензии в боксе на Олимпийские игры-2020: бои четвертьфинальной стадии выиграли Абылайхан Жусупов (до 69), Надежда Рябец (до 75) Бекзад Нурдаулетов (до 81) и Василий Левит (до 91).
Помимо боксеров, которые уже выходили на ринг сегодня, 8 марта, в полуфинал может выйти еще один спортсмен. Это супертяжеловес Камшыбек Кункабаев (свыше 91). Другие три казахстанца выйдут на ринг завтра, 9 марта.
Напомним, что в некоторых весовых категориях есть возможность пробиться на Игры-2020 через дополнительные поединки — подробнее об этом тут. На май запланирована мировая квалификация в Париже — на нее поедут те, кто не квалифицировался через региональный отбор.