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8 марта, источник: Vesti.kz

Казахстанец Аманкул победил боксера из Узбекистана и выиграл лицензию на ОИ-2020

Вице-чемпион мира Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) принес Казахстану пятую лицензию в боксе — 22-летний спортсмен выиграл четвертьфинальный поединок олимпийской квалификации и обеспечил себе квоту на Олимпиаду-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В четвертьфинале казахстанский боксер выиграл по очкам у Фаната Кахрамонова из Узбекистана: Аманкул победил в трехраундовом поединке единогласным решением судей со счетом 5:0.

Таким образом, Казахстан завоевал 34-ю лицензию в 16-ти олимпийских видах спорта.

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Казахстан ранее добыл еще четыре лицензии в боксе на Олимпийские игры-2020: бои четвертьфинальной стадии выиграли Абылайхан Жусупов (до 69), Надежда Рябец (до 75) Бекзад Нурдаулетов (до 81) и Василий Левит (до 91).

Помимо боксеров, которые уже выходили на ринг сегодня, 8 марта, в полуфинал может выйти еще один спортсмен. Это супертяжеловес Камшыбек Кункабаев (свыше 91). Другие три казахстанца выйдут на ринг завтра, 9 марта.

Напомним, что в некоторых весовых категориях есть возможность пробиться на Игры-2020 через дополнительные поединки — подробнее об этом тут. На май запланирована мировая квалификация в Париже — на нее поедут те, кто не квалифицировался через региональный отбор.

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