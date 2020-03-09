Казахстанские боксеры завоевали шесть медалей на турнире в Финляндии

«Золото» турнира принес Тогамбай Сагындык, выступающий в весовой категории до 91 килограмма. Серебряные награды завоевали Кайрат Ералиев (57), Асланбек Шымбергенов (69), Нурлан Сапарбай (+91). На третью ступень пьедестала поднялись Дилмурат Мижитов (63) и Бек Нурмаганбет (81).

Отметим, что это не основной состав сборной Казахстана. Первые номера в эти дни выступают на лицензионном турнире в Иордании, где завоевали уже шесть путевок на Олимпиаду-2020.