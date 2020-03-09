Призер чемпионата мира из Казахстана не смог выиграть прямую лицензию на Олимпиаду-2020

Казахстанский боксер проиграл единогласным решением судей Ху Жинхуану из Китая, уступив сопернику прямую лицензию на Олимпиаду-2020.
Казахстан ранее добыл шесть лицензий в боксе на Олимпийские игры-2020: бои четвертьфинальной стадии выиграли Абылайхан Жусупов (до 69), Надежда Рябец (до 75), Абильхан Аманкул (до 75), Бекзад Нурдаулетов (до 81) и Василий Левит (до 91) Камшыбек Кункабаев (свыше 91).
Напомним, что в некоторых весовых категориях есть возможность пробиться на Игры-2020 через дополнительные поединки — подробнее об этом тут. На май запланирована мировая квалификация в Париже — на нее поедут те, кто не квалифицировался через региональный отбор.