Призер чемпионата мира из Казахстана не смог выиграть прямую лицензию на Олимпиаду-2020

«Надо рвать и убивать, это мой последний шанс». Вице-чемпион Азии — о победе в отборе на Олимпиаду-2020

Казахстан ранее добыл шесть лицензий в боксе на Олимпийские игры-2020: бои четвертьфинальной стадии выиграли Абылайхан Жусупов (до 69), Надежда Рябец (до 75), Абильхан Аманкул (до 75), Бекзад Нурдаулетов (до 81) и Василий Левит (до 91) Камшыбек Кункабаев (свыше 91).

Напомним, что в некоторых весовых категориях есть возможность пробиться на Игры-2020 через дополнительные поединки — подробнее об этом тут. На май запланирована мировая квалификация в Париже — на нее поедут те, кто не квалифицировался через региональный отбор.