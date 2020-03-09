Казахстан выиграл седьмую лицензию на Олимпиаду-2020 в боксе

33-летний казахстанский боксер единогласным решением судей выиграл у Ашкана Резайе из Ирана. Игр-2020 станут дебютными в карьере спортсмена.
В полуфинале казахстанец встретится с иорданцем Обадой Мохаммедом Мустафой Алкасбехом, который единогласным решением судей выиграл у первого номера посева квалификации Баходира Усмонова из Таджикистана.
Казахстан ранее добыл шесть лицензий в боксе на Олимпийские игры-2020: бои четвертьфинальной стадии выиграли Абылайхан Жусупов (до 69), Надежда Рябец (до 75), Абильхан Аманкул (до 75), Бекзад Нурдаулетов (до 81) и Василий Левит (до 91) Камшыбек Кункабаев (свыше 91). Еще за поборется Сакен Бибосынов (до 52), который примет участие в утешительном турнире.
Напомним, что в некоторых весовых категориях есть возможность пробиться на Игры-2020 через дополнительные поединки — подробнее об этом тут. На май запланирована мировая квалификация в Париже — на нее поедут те, кто не квалифицировался через региональный отбор.