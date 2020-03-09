«Олимпиада на 100 процентов моя». Казахстанский боксер — о лицензии на Игры и «холодном душе» для соперника

33-летний казахстанец выиграл у Ашкана Резайе из Ирана, а в полуфинале встретится с иорданцем Обадой Мохаммедом Мустафой Алкасбехом.

— До сих пор не верится. Год начал в 60 килограммов. Чемпион Казахстана. Олимпиада на 100 процентов моя. Всех соперников знаю — с лучшими в мире боксировал и выигрывал. Это мой вес. Был готов, — прокомментировал боксер. — Говорили, что и чемпионат мира будет в 60, но потом сказали, что вес отдали женщинам. Сейчас нормально себя прочувствовал в новом весе. Основная задача — стать чемпионом и улучшить рейтинг перед Олимпиадой.

— Иорданец очень агрессивно боксирует.

— Я привык с агрессивными боксировать. Я сам агрессивный. Если хочу быть агрессором, то я буду агрессором. Какой бы он не был, я знаю, как его остановить. Успокоить холодным душем.

Казахстан ранее добыл шесть лицензий в боксе на Олимпийские игры-2020: бои четвертьфинальной стадии выиграли Абылайхан Жусупов (до 69), Надежда Рябец (до 75), Абильхан Аманкул (до 75), Бекзад Нурдаулетов (до 81) и Василий Левит (до 91) Камшыбек Кункабаев (свыше 91). Еще за поборется Сакен Бибосынов (до 52), который примет участие в утешительном турнире.

Напомним, что в некоторых весовых категориях есть возможность пробиться на Игры-2020 через дополнительные поединки — подробнее об этом тут. На май запланирована мировая квалификация в Париже — на нее поедут те, кто не квалифицировался через региональный отбор.