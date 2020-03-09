Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло
Брешиа
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Йокерит
Локомотив
21
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
Уфа
00
Футбол. Зарубежный
23:00
Лестер
Астон Вилла
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Факел
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Луч
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Спартак-2
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Салават Юлаев
36
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Краснодар
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Мордовия
СКА-Хабаровск
23
Хоккей. НХЛ
10.03
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Торпедо М
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Нефтехимик
11
Хоккей. НХЛ
10.03
Виннипег Джетс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
10.03
Сент-Луис Блюз
Флорида Пантерз
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
ЦСКА
32
Футбол. Первый дивизион
14:00
Химки
Томь
30
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
52
Хоккей. НХЛ
10.03
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
10.03
Лос-Анджелес Кингз
Колорадо Эвеланш
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Шинник
13
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
14Дзагоев психанул, Фернандес спасал ЦСКА в матче с «Уралом»
19:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Я уверен в его победе». Боб Арум назвал сильнейшего в паре Головкин — «Канело»

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о том, кто из боксеров среднего или второго среднего веса может составить конкуренцию мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (53−1−2, 36 КО). Его слова приводит Boxing247.com.

Наверх

С большой долей вероятности, 2 мая в Лас-Вегасе (США) Альварес проведет бой с чемпионом в двух категориях британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО).

«Считаю Сондерса отличным бойцом, очень крутым в техническом плане. Но я уверен в том, что «Канело» еще лучше. Считаю, что в среднем и втором среднем дивизионах никому не удастся его побить. Поэтому я ставлю на Альвареса. Уверен, он победит и Каллума Смита, и Геннадия Головкина, и Давида Бенавидеса. Он победит любого бойца из этих двух дивизионов.

Как по мне, бой Альвареса и Сондерса — просто невероятная схватка высочайшего уровня. Но я реально очень высокого мнения о «Канело». И я уверен в его победе. Да, считаю Альвареса уникальным бойцом, — заявил Арум.

Сондерс является действующим чемпионом WBO во втором среднем весе, а «Канело» владеет титулами WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем, а также поясом WBA (Regular) во втором среднем.

Ожидается, что в сентябре Альварес проведет третий бой с Головкиным (40−1−1, 35 КО), владеющим титулами IBF и IBO в среднем весе. Их предыдущие два поединка также состоялись в сентябре в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первое противостояние завершилось ничьей, ровно через год победил мексиканец.

"Авангард" с "жалким трусом" оказался в шаге от вылета из плей-офф КХЛ
Ари снова наказал «Спартак»: забил бывшим 8-й гол в 11 матчах
«Ростов» — ЦСКА: два незабитых пенальти, шоу Еременко и Мамаева
«Салават» в гостях обыграл «Авангард» и вышел вперед в серии КХЛ
«Реал» проиграл в 27 туре чемпионата Испании и упустил лидерство
«Барыс» выбил из КГ двукратных чемпионов КХЛ с великим Мозякиным
Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры
«Катастрофа была во всем»: Карпин — о победе в матче с ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь