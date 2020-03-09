«Я уверен в его победе». Боб Арум назвал сильнейшего в паре Головкин — «Канело»

С большой долей вероятности, 2 мая в Лас-Вегасе (США) Альварес проведет бой с чемпионом в двух категориях британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО).

«Считаю Сондерса отличным бойцом, очень крутым в техническом плане. Но я уверен в том, что «Канело» еще лучше. Считаю, что в среднем и втором среднем дивизионах никому не удастся его побить. Поэтому я ставлю на Альвареса. Уверен, он победит и Каллума Смита, и Геннадия Головкина, и Давида Бенавидеса. Он победит любого бойца из этих двух дивизионов.

Как по мне, бой Альвареса и Сондерса — просто невероятная схватка высочайшего уровня. Но я реально очень высокого мнения о «Канело». И я уверен в его победе. Да, считаю Альвареса уникальным бойцом, — заявил Арум.

Сондерс является действующим чемпионом WBO во втором среднем весе, а «Канело» владеет титулами WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем, а также поясом WBA (Regular) во втором среднем.