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21:05 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан взял восемь лицензий на Олимпиаду-2020 в боксе

Дебютант сборной Казахстана Серик Темиржанов (до 57 килограммов) вышел в полуфинал квалификационного турнира в Иордании и принес нашей стране восьмую олимпийскую лицензию в боксе, передает корреспондент Vesti.kz.

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В четвертьфинальной встрече казахстанский боксер выиграл досрочно у Даниала Шахбахша из Ирана — угол соперника выбросил полотенце после сечки — и стал обладателем прямой квоты на Олимпиаду-2020.

За выход в финал турнира Темиржанов поборется с чемпионом мира-2019 из Узбекистана Миразизбеком Мирзахалиловым.

Казахстан ранее добыл семь лицензий в боксе на Олимпийские игры-2020: бои четвертьфинальной стадии выиграли Закир Сафиуллин (до 63), Абылайхан Жусупов (до 69), Надежда Рябец (до 75), Абильхан Аманкул (до 75), Бекзад Нурдаулетов (до 81) и Василий Левит (до 91) Камшыбек Кункабаев (свыше 91). Еще за одну путевку поборется Сакен Бибосынов (до 52), который примет участие в утешительном турнире.

Напомним, что в некоторых весовых категориях есть возможность пробиться на Игры-2020 через дополнительные поединки — подробнее об этом тут. На май запланирована мировая квалификация в Париже — на нее поедут те, кто не квалифицировался через региональный отбор.

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