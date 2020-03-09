Казахстан взял восемь лицензий на Олимпиаду-2020 в боксе

В четвертьфинальной встрече казахстанский боксер выиграл досрочно у Даниала Шахбахша из Ирана — угол соперника выбросил полотенце после сечки — и стал обладателем прямой квоты на Олимпиаду-2020.

За выход в финал турнира Темиржанов поборется с чемпионом мира-2019 из Узбекистана Миразизбеком Мирзахалиловым.

Казахстан ранее добыл семь лицензий в боксе на Олимпийские игры-2020: бои четвертьфинальной стадии выиграли Закир Сафиуллин (до 63), Абылайхан Жусупов (до 69), Надежда Рябец (до 75), Абильхан Аманкул (до 75), Бекзад Нурдаулетов (до 81) и Василий Левит (до 91) Камшыбек Кункабаев (свыше 91). Еще за одну путевку поборется Сакен Бибосынов (до 52), который примет участие в утешительном турнире.