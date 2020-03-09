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22:19 (мск), источник: Vesti.kz

DAZN объявил бой Елеусинова против экс-чемпиона мира по трем версиям

Проомоутерская компания Mathroom Boxing официально объявила следующий бой казахстанского проспекта полусреднего веса Данияра Елеусинова (9−0, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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28-летний казахстанец выступит в рамках вечера 17 апреля в Оксон-Хилле (штат Мэрилэнд, США). Его соперником станет экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по трем версиям Джулиус Индонго (23−2, 12 КО) из Намибии.

Шоу будет транслировать стриминговый сервис DAZN. В главном событии встретятся два экс-чемпиона мира в первом полусреднем дивизионе — американцы Реджис Прогрейс (24−1, 20 КО) и Морис Хукер (27−1, 18 КО).

Свой последний поединок Елеусинов провел в декабре прошлого года, когда техническим нокаутом выиграл у американца Алана Санчеса (20−5−1, 10 КО).

37-летний Индонго в свое время владел титулами IBF, IBO и WBA (Super) в первом полусреднем весе. В августе 2017 года он дебютировал в США в бою за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теренса Кроуфорда (36−0, 27 КО), но проиграл досрочно и потерпел первое поражение в карьере.

В марте 2018 года Индонго также нокаутом проиграл уже Прогрейсу, а последний поединок провел в августе 2019-го, победив досрочно американца Карлтавиуса Джонсона (4−2). Оба этих боя прошли в США.

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