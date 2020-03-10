Казахстанский боксер побывал в нокдауне и проиграл чемпиону мира из Узбекистана в отборе на ОИ

В полуфинале весовой категории до 57 килограммов Темиржан решением уступил чемпиону мира-2019 Миразизбеку Мирзахалилову из Узбекистана. За несколько секунд до финального гонга казахстанцу отсчитали нокдаун.

Таким образом, Темиржанов завершает турнир с бронзовой медалью и олимпийской лицензией.

Ранее в полуфинальных боях турнира в Аммане победы одержали казахстанцы Закир Сафиуллин (до 63 килограммов) и Василий Левит (до 91), а Абылайхан Жусупов (до 69) и Надежда Рябец (до 75) потерпели поражения.

Вечерняя сессия началась в 21:00, а из казахстанцев в ней свои бои также проведут Абильхан Аманкул (до 75) и Бекзад Нурдаулетов (до 81). Выступить должен был и капитан сборной Камшыбек Кункабаев (свыше 91), но он снялся с полуфинала.