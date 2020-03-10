«Не мальчик для битья»: Емельяненко рассказал о бое с Кадыровым

Источник: РИА "Новости"

Спортсмен и чеченский лидер провели тренировочный спарринг в конце февраля, победителя поединка не объявляли.

«Перекладывал он (Кадыров. — Прим. ред.) меня с левой руки на правую. Это правда. <…> Он не просто какой-то мальчик с улицы для битья. Он не боится того, что я на голову выше, что я профессиональный спортсмен», — отметил Емельяненко.

По словам бойца, Кадыров много атаковал и не пытался скрыться.

«За многими спарринг-партнерами, профессиональными спортсменами, которые занимаются здесь, приходится бегать по всему залу, они пятятся и убегают от меня. А Рамзан — нет», — рассказал он.

Емельяненко признал, что полноценным бой с Кадыровым назвать нельзя. Он отметил, что на тренировках не стремится добивать даже настоящих бойцов. Иначе, пошутил Емельяненко, соперников у него не останется.