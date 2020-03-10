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20:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Не мальчик для битья»: Емельяненко рассказал о бое с Кадыровым

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров очень хорошо чувствует себя в боксе, рассказал боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в интервью порталу Sport 24.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен и чеченский лидер провели тренировочный спарринг в конце февраля, победителя поединка не объявляли.

«Перекладывал он (Кадыров. — Прим. ред.) меня с левой руки на правую. Это правда. <…> Он не просто какой-то мальчик с улицы для битья. Он не боится того, что я на голову выше, что я профессиональный спортсмен», — отметил Емельяненко.

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По словам бойца, Кадыров много атаковал и не пытался скрыться.

«За многими спарринг-партнерами, профессиональными спортсменами, которые занимаются здесь, приходится бегать по всему залу, они пятятся и убегают от меня. А Рамзан — нет», — рассказал он.

Емельяненко признал, что полноценным бой с Кадыровым назвать нельзя. Он отметил, что на тренировках не стремится добивать даже настоящих бойцов. Иначе, пошутил Емельяненко, соперников у него не останется.

В конце прошлого года Кадыров разместил пост в инстаграме с призывом к Емельяненко провести поединок. Глава Чечни предложил подписчикам выбрать, по каким правилам устроить бой, и пообещал нокаутировать спортсмена в пятом раунде. Емельяненко вызов принял.

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