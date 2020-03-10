Чемпион мира по боксу из Казахстана вышел в финал отбора на Олимпиаду-2020

Ранее в финал турнира в Аммане вышли казахстанцы Абильхан Аманкул (до 75 килограмм), Закир Сафиуллин (до 63) и Василий Левит (до 91), а Абылайхан Жусупов (до 69), Серик Темиржанов (до 57) и Надежда Рябец (до 75) потерпели поражения в полуфинале. На этой стадии должен был выступить и капитан сборной Камшыбек Кункабаев (свыше 91), но он снялся.