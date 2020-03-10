Чемпион мира по боксу из Казахстана вышел в финал отбора на Олимпиаду-2020
Чемпион мира-2019 по боксу казахстанец Бекзад Нурдаулетов пробился в финал отборочного турнира в иорданском Аммане к Олимпиаде-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион мира-2019 по боксу казахстанец Бекзад Нурдаулетов пробился в финал отборочного турнира в иорданском Аммане к Олимпиаде-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале весовой категории до 81 килограмма Нурдаулетов победил местного боксера Одаи Алхиндави.
Ранее в финал турнира в Аммане вышли казахстанцы Абильхан Аманкул (до 75 килограмм), Закир Сафиуллин (до 63) и Василий Левит (до 91), а Абылайхан Жусупов (до 69), Серик Темиржанов (до 57) и Надежда Рябец (до 75) потерпели поражения в полуфинале. На этой стадии должен был выступить и капитан сборной Камшыбек Кункабаев (свыше 91), но он снялся.
В Аммане Казахстан завоевал восемь лицензий на ОИ. Еще одну лицензию сборной может принести Сакен Бибосынов (до 52), который завтра, 11 марта, примет участие в утешительном турнире.