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21:02 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира по боксу из Казахстана вышел в финал отбора на Олимпиаду-2020

Чемпион мира-2019 по боксу казахстанец Бекзад Нурдаулетов пробился в финал отборочного турнира в иорданском Аммане к Олимпиаде-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

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В полуфинале весовой категории до 81 килограмма Нурдаулетов победил местного боксера Одаи Алхиндави.

Ранее в финал турнира в Аммане вышли казахстанцы Абильхан Аманкул (до 75 килограмм), Закир Сафиуллин (до 63) и Василий Левит (до 91), а Абылайхан Жусупов (до 69), Серик Темиржанов (до 57) и Надежда Рябец (до 75) потерпели поражения в полуфинале. На этой стадии должен был выступить и капитан сборной Камшыбек Кункабаев (свыше 91), но он снялся.

В Аммане Казахстан завоевал восемь лицензий на ОИ. Еще одну лицензию сборной может принести Сакен Бибосынов (до 52), который завтра, 11 марта, примет участие в утешительном турнире.

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