Против узбекского призера ЧМ. Определились соперники казахстанских боксеров в финале отбора на Олимпиаду-2020

До этой стадии турнира дошли четыре представителя сборной Казахстана — Закир Сафиуллин, Абильхан Аманкул, Бекзат Нурдаулетов и Василий Левит, которые уже завоевали лицензии на Игры в Токио.
В финале состоится одно казахстанско-узбекское противостояние. Так, соперником Сафиуллина станет бронзовый призер чемпионата мира (2015) и чемпион Азии (2017) Эльнур Абдураимов.
Также стоит выделить оппонента Аманкула — филиппинец Эумир Марсьяль является вице-чемпионом мира (2019) и обладателем серебряной медали чемпионата Азии (2015).
Полностью список финальных пар с участием казахстанских боксеров выглядит так:
До 63 килограммов
Закир Сафиуллин (Казахстан) — Эльнур Абдураимов (Узбекистан).
До 75 килограммов
Абильхан Аманкул (Казахстан) — Эумир Марсьяль (Филиппины).
До 81 килограмма
Бекзад Нурдаулетов (Казахстан) — Пауло Аокусо (Австралия).
До 91 килограмма
Василий Левит (Казахстан) — Давид Ньика (Новая Зеландия).