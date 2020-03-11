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09:20 (мск), источник: Vesti.kz

Против узбекского призера ЧМ. Определились соперники казахстанских боксеров в финале отбора на Олимпиаду-2020

Стали известны соперники казахстанских боксеров в финальных боях регионального отборочного турнира к Олимпиаде-2020, который проходит в Аммане (Иордания), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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До этой стадии турнира дошли четыре представителя сборной Казахстана — Закир Сафиуллин, Абильхан Аманкул, Бекзат Нурдаулетов и Василий Левит, которые уже завоевали лицензии на Игры в Токио.

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В финале состоится одно казахстанско-узбекское противостояние. Так, соперником Сафиуллина станет бронзовый призер чемпионата мира (2015) и чемпион Азии (2017) Эльнур Абдураимов.

Также стоит выделить оппонента Аманкула — филиппинец Эумир Марсьяль является вице-чемпионом мира (2019) и обладателем серебряной медали чемпионата Азии (2015).

Полностью список финальных пар с участием казахстанских боксеров выглядит так:

До 63 килограммов
Закир Сафиуллин (Казахстан) — Эльнур Абдураимов (Узбекистан).

До 75 килограммов
Абильхан Аманкул (Казахстан) — Эумир Марсьяль (Филиппины).

До 81 килограмма
Бекзад Нурдаулетов (Казахстан) — Пауло Аокусо (Австралия).

До 91 килограмма
Василий Левит (Казахстан) — Давид Ньика (Новая Зеландия).

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