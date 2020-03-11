Впереди Узбекистана? Как боксеры Казахстана обошли соперников на отборе к Играм-2020

Подопечные Галымбека Кенжебаева обеспечили себе семь медалей — помимо четырех финалистов, три боксера стали бронзовыми медалистами. Еще один член команды, призер ЧМ-2019 Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), будет боксировать за дополнительную квоту.
По количеству финалистов:
1. Казахстан — четыре боксера
2. Узбекистан — три боксера
3−4. Иордания и Австралия — по два боксера
5−9. Китай, Таиланд, Индия, Филиппины и Новая Зеландия — по одному боксеру.
Все финалисты и другие обладатели и кандидаты на лицензии.
Ху Жинхуа (Китай) — Титисан Панмот (Таиланд).
«Бронза»: Амит (Индия) и Шахобиддин Зоиров (Узбекистан).
Сакен Бибосынов (Казахстан) — Карло Паалам (Филиппины)
Алекс Винвуд (Австралия) — Омид Ахмадисафа (Иран).
Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан) — Мохаммад Абделазиз Алвади (Иордания).
«Бронза»: Серик Темиржанов (Казахстан) и Ван Дуон Нгуйен (Вьетнам).
Син Ю Со (Гонконг) — Даниал Шахбахш (Иран)
Чатчай Бутди (Таиланд) — Санмиен Хам (Корея).
Закир Сафиуллин (Казахстан) — Элнур Абдураимов (Узбекистан).
«Бронза»: Обада Мохаммад Мустафа Алкасбех (Иордания) и Чинзориг Баатарсух (Монголия).
Баходур Усмонов (Таджикистан, первый номер) — Ашкан Резаеи (Иран)
Маниш Каушик (Индия) — Гариссон Гарсайд (Австралия).
Зеяд Ишаих Хуссейн Ишаш (Иордания) — Викаш Киршан (Индия).
«Бронза»: Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан) и Абылайхан Жусупов (Казахстан).
Эрсун Сион Маимаититу (Китай) — Севонрет Квинси Менса Оказава (Япония).
Эумир Марсиал (Филиппины) — Абильхан Аманкул (Казахстан).
«Бронза»: Айниш Кумар (Индия) — Танглатихан Туохета Эрбиеке (Китай).
Бямба-Эрдене Отгонбаатар (Монголия) — Сейедшахин Моусави (Иран).
Бекзад Нурдаулетов (Казахстан) — Пауло Аокусо (Австралия).
«Бронза»: Одаи Реяд Адел Алхиндави (Иордания) и Даксаин Чен (Китай).
Дополнительный бой: Шаббос Негматуллоев (Таджикистан) — Сахин Кумар (Индия).
Василий Левит (Казахстан) — Давид Ника (Новая Зеландия).
«Бронза»: Хуссеин Ишаиш (Иордания) и Санжар Турсунов (Узбекистан).
Баходир Жалолов (Узбекистан) — Джастис Хани (Австралия).
«Бронза»: Сатиш Кумар (Индия) и Камшыбек Кункабаев (Казахстан).
Напомним, что в иорданском Аммане подходит к концу олимпийский квалификационный турнир — боксеры зоны Азия/Океания состязались в 13 весовых категориях (восемь мужских и пять женских). На май запланирована мировая квалификация в Париже — на нее поедут те, кто не квалифицировался через региональный отбор.