Впереди Узбекистана? Как боксеры Казахстана обошли соперников на отборе к Играм-2020

Подопечные Галымбека Кенжебаева обеспечили себе семь медалей — помимо четырех финалистов, три боксера стали бронзовыми медалистами. Еще один член команды, призер ЧМ-2019 Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), будет боксировать за дополнительную квоту.

По количеству финалистов:

1. Казахстан — четыре боксера

2. Узбекистан — три боксера

3−4. Иордания и Австралия — по два боксера

5−9. Китай, Таиланд, Индия, Филиппины и Новая Зеландия — по одному боксеру.

Все финалисты и другие обладатели и кандидаты на лицензии.

До 52 килограммов.

Ху Жинхуа (Китай) — Титисан Панмот (Таиланд).

«Бронза»: Амит (Индия) и Шахобиддин Зоиров (Узбекистан).

Дополнительные бои:

Сакен Бибосынов (Казахстан) — Карло Паалам (Филиппины)

Алекс Винвуд (Австралия) — Омид Ахмадисафа (Иран).

До 57 килограммов.

Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан) — Мохаммад Абделазиз Алвади (Иордания).

«Бронза»: Серик Темиржанов (Казахстан) и Ван Дуон Нгуйен (Вьетнам).

Дополнительные бои:

Син Ю Со (Гонконг) — Даниал Шахбахш (Иран)

Чатчай Бутди (Таиланд) — Санмиен Хам (Корея).

До 63 килограммов.

Закир Сафиуллин (Казахстан) — Элнур Абдураимов (Узбекистан).

«Бронза»: Обада Мохаммад Мустафа Алкасбех (Иордания) и Чинзориг Баатарсух (Монголия).

Дополнительные бои:

Баходур Усмонов (Таджикистан, первый номер) — Ашкан Резаеи (Иран)

Маниш Каушик (Индия) — Гариссон Гарсайд (Австралия).

До 69 килограммов.

Зеяд Ишаих Хуссейн Ишаш (Иордания) — Викаш Киршан (Индия).

«Бронза»: Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан) и Абылайхан Жусупов (Казахстан).

Дополнительный бой:

Эрсун Сион Маимаититу (Китай) — Севонрет Квинси Менса Оказава (Япония).

До 75 килограммов.

Эумир Марсиал (Филиппины) — Абильхан Аманкул (Казахстан).

«Бронза»: Айниш Кумар (Индия) — Танглатихан Туохета Эрбиеке (Китай).

Дополнительный бой:

Бямба-Эрдене Отгонбаатар (Монголия) — Сейедшахин Моусави (Иран).

До 81 килограмма.

Бекзад Нурдаулетов (Казахстан) — Пауло Аокусо (Австралия).

«Бронза»: Одаи Реяд Адел Алхиндави (Иордания) и Даксаин Чен (Китай).

Дополнительный бой: Шаббос Негматуллоев (Таджикистан) — Сахин Кумар (Индия).

До 91 килограмма.

Василий Левит (Казахстан) — Давид Ника (Новая Зеландия).

«Бронза»: Хуссеин Ишаиш (Иордания) и Санжар Турсунов (Узбекистан).

Свыше 91 килограмма.

Баходир Жалолов (Узбекистан) — Джастис Хани (Австралия).

«Бронза»: Сатиш Кумар (Индия) и Камшыбек Кункабаев (Казахстан).

Напомним, что в иорданском Аммане подходит к концу олимпийский квалификационный турнир — боксеры зоны Азия/Океания состязались в 13 весовых категориях (восемь мужских и пять женских). На май запланирована мировая квалификация в Париже — на нее поедут те, кто не квалифицировался через региональный отбор.