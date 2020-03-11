Капитан сборной Казахстана по боксу объяснил невыход на полуфинальный бой в отборе к ОИ-2020

Накануне Кункабаев должен был выйти на полуфинальный бой (свыше 91 килограмма) с Джастисом Хани из Австралии. Однако казахстанец снялся с поединка. По словам боксера, причиной тому стала травма.
«Благодаря Аллаху, я приблизился к моей цели и получил олимпийскую лицензию! Спасибо всем, кто внес свой вклад в эту победу. Я не смог продолжить выстпуление, потому что получил травму. Главное — есть лицензия. Теперь с двойным усилием будем подготовиться к Олимпийским играм, чтобы оправдать надежды народа. Удачи другим ребятам», — написал Кункабаев на своей странице в Instagram.
28-летний боксер впервые в карьере поедет на Олимпийские игры. Лицензию он завоевал в четвертьфинале турнира в Аммане, победив единогласным решением судей Маимаити Айхемаити из Китая.
Всего казахстанские боксеры взяли восемь лицензий в боксе на Олимпийские игры-2020: их обладателями, помимо Кункабаева, стали Серик Темиржанов (до 57), Закир Сафиуллин (до 63), Абылайхан Жусупов (до 69), Надежда Рябец (до 75), Абильхан Аманкул (до 75), Бекзад Нурдаулетов (до 81) и Василий Левит (до 91).
Еще одну квоту может принести Сакен Бибосынов (до 52), который примет участие в утешительном турнире.