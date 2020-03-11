Бой между Канниццаро и Очигавой в Казани не будет отменен

Очигава, объявившая о возобновлении карьеры, встретится с Канниццаро в Казани 12 марта в бое за титул чемпионки мира по версии IBA.

«Обстановка была нервной, (шли разговоры) вплоть до отмены турнира. Сейчас принято решение, что турнир состоится, остается вопрос — со зрителями или нет. Амира прошла два обследования в Италии, потом — по прилете в Шереметьево, а также углубленное медицинское обследование в Казани. С ней все хорошо. В целом же мы предприняли максимальные меры предосторожности для обеспечения безопасности», — заявил Завилейский по телефону.