Бой между Канниццаро и Очигавой в Казани не будет отменен
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Василий
Очигава, объявившая о возобновлении карьеры, встретится с Канниццаро в Казани 12 марта в бое за титул чемпионки мира по версии IBA.
«Обстановка была нервной, (шли разговоры) вплоть до отмены турнира. Сейчас принято решение, что турнир состоится, остается вопрос — со зрителями или нет. Амира прошла два обследования в Италии, потом — по прилете в Шереметьево, а также углубленное медицинское обследование в Казани. С ней все хорошо. В целом же мы предприняли максимальные меры предосторожности для обеспечения безопасности», — заявил Завилейский по телефону.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. По последним данным ВОЗ, новым коронавирусом в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, в Италии число заболевших превысило 10 тысяч, скончался 631 человек.