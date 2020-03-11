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15:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бой между Канниццаро и Очигавой в Казани не будет отменен

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Итальянка Анджела Амира Канниццаро прошла все медицинские проверки перед боем за титул чемпионки мира по версии IBA против серебряного призера Олимпийских игр-2012 россиянки Софьи Очигавы, турнир отменен не будет, заявил РИА Новости по телефону промоутер Очигавы и организатор турнира в Казани Сергей Завилейский.

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Очигава, объявившая о возобновлении карьеры, встретится с Канниццаро в Казани 12 марта в бое за титул чемпионки мира по версии IBA.

«Обстановка была нервной, (шли разговоры) вплоть до отмены турнира. Сейчас принято решение, что турнир состоится, остается вопрос — со зрителями или нет. Амира прошла два обследования в Италии, потом — по прилете в Шереметьево, а также углубленное медицинское обследование в Казани. С ней все хорошо. В целом же мы предприняли максимальные меры предосторожности для обеспечения безопасности», — заявил Завилейский по телефону.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. По последним данным ВОЗ, новым коронавирусом в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, в Италии число заболевших превысило 10 тысяч, скончался 631 человек.

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