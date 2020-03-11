Казахстанский боксер проиграл сопернику из Узбекистана и завоевал «серебро» отбора на Игры-2020

В финальном поединке казахстанец встречался с Элнуром Абдураимовым из Узбекистана и проиграл раздельным решением судей — 2:3.

Напомним, казахстанские боксеры выиграли девять лицензий в боксе на Олимпийские игры-2020. Среди мужчин их обладателями стали Сакен Бибосынов (до 52), Серик Темиржанов (до 57), Абылайхан Жусупов (до 69), Абильхан Аманкул (до 75), Бекзад Нурдаулетов (до 81), Василий Левит (до 91) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91). Единственную квоту среди женщин принесла 19-летняя Надежда Рябец (до 75).