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20:50 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер проиграл сопернику из Узбекистана и завоевал «серебро» отбора на Игры-2020

Двукратный серебряный призер чемпионатов Азии Закир Сафиуллин (до 63 килограммов) принес Казахстану «серебро» квалификационного олимпийского турнира в Аммане, передает корреспондент Vesti.kz. Ранее 33-летний боксер впервые в карьере выиграл лицензию на Игры-2020.

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В финальном поединке казахстанец встречался с Элнуром Абдураимовым из Узбекистана и проиграл раздельным решением судей — 2:3.

Напомним, казахстанские боксеры выиграли девять лицензий в боксе на Олимпийские игры-2020. Среди мужчин их обладателями стали Сакен Бибосынов (до 52), Серик Темиржанов (до 57), Абылайхан Жусупов (до 69), Абильхан Аманкул (до 75), Бекзад Нурдаулетов (до 81), Василий Левит (до 91) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91). Единственную квоту среди женщин принесла 19-летняя Надежда Рябец (до 75).

В иорданском Аммане проходит олимпийский квалификационный турнир — боксеры зоны Азия/Океания состязаются в 13 весовых категориях (восемь мужских и пять женских). На май запланирована мировая квалификация в Париже — на нее поедут те, кто не квалифицировался через региональный отбор.

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