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22:07 (мск), источник: Vesti.kz

Василий Левит принес Казахстану второе золото отбора к Олимпиаде-2020

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 Василий Левит (до 91 килограмма) принес второе «золото» квалификационного олимпийского турнира по боксу в Аммане, передает корреспондент Vesti.kz. Общее количество наград казахстанской сборной достигло семи.

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В финальном поединке казахстанец раздельным решением судей победил Давида Ника из Новой Зеландии — 4:1. Первый раунд остался за представителем Новой Зеландии, а два других выиграл Левит.

Первую золотую медаль турнира Казахстану принес чемпион мира Бекзад Нурдаулетов (до 81). Также серебряными медалистами состязания стал Закир Сафиуллин (до 63), который проиграл Элнуру Абдураимову из Узбекистана, и Абильхан Аманкул (до 75), уступивший филиппинцу Эумеру Марсиалу.

Казахстанские боксеры выиграли девять лицензий в боксе на Олимпийские игры-2020. Среди мужчин их обладателями стали Сакен Бибосынов (до 52), Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69), Абильхан Аманкул (до 75), Бекзад Нурдаулетов (до 81), Василий Левит (до 91) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91). Единственную квоту среди женщин принесла 19-летняя Надежда Рябец (до 75).

Напомним, в иорданском Аммане проходит олимпийский квалификационный турнир — боксеры зоны Азия/Океания состязаются в 13 весовых категориях (восемь мужских и пять женских). На май запланирована мировая квалификация в Париже — на нее поедут те, кто не квалифицировался через региональный отбор.

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