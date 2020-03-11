Василий Левит принес Казахстану второе золото отбора к Олимпиаде-2020

В финальном поединке казахстанец раздельным решением судей победил Давида Ника из Новой Зеландии — 4:1. Первый раунд остался за представителем Новой Зеландии, а два других выиграл Левит.

Первую золотую медаль турнира Казахстану принес чемпион мира Бекзад Нурдаулетов (до 81). Также серебряными медалистами состязания стал Закир Сафиуллин (до 63), который проиграл Элнуру Абдураимову из Узбекистана, и Абильхан Аманкул (до 75), уступивший филиппинцу Эумеру Марсиалу.

Казахстанские боксеры выиграли девять лицензий в боксе на Олимпийские игры-2020. Среди мужчин их обладателями стали Сакен Бибосынов (до 52), Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69), Абильхан Аманкул (до 75), Бекзад Нурдаулетов (до 81), Василий Левит (до 91) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91). Единственную квоту среди женщин принесла 19-летняя Надежда Рябец (до 75).