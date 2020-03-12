«Канело» принял решение по третьему бою с Головкиным и выдвинул условия DAZN

Источник: AP 2020

По информации журналиста и инсайдера Майка Коппинджера (The Athletic), «Канело» согласен встретиться с Головкиным в сентябре этого года, но взамен хочет получить компенсацию от стримингового сервиса DAZN.

«DAZN хочет, чтобы «Канело» взял на себя обязательство подраться с Головкиным в сентябре. «Канело» это устраивает, он согласен подраться с Головкиным, но взамен хочет получить некоторую компенсацию.

Я слышал, что DAZN (а конкретно, Джон Скиппер) пришли к «Канело» и сказали: «Хорошо, сначала сразись с Сондерсом в мае, потом с GGG в сентябре, а затем мы бы хотели устроить тебе поединок с Муратой в декабре». Потом бой в Дубае в следующем году. Думаю, «Канело» тоже хочет этого, — сказал Коппинджер в подкасте The Athletic’s Pug and Copp.

Предыдущие два поединка Головкина и «Канело» состоялись в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первое противостояние завершилось ничьей, ровно через год победил мексиканец. Альварес является действующим чемпионом в среднем (WBC Franchise/WBA Super) и втором среднем дивизионах (WBA Regular).

Ожидается, что 2 мая в Лас-Вегасе на арене T-Mobile «Канело» подерется с чемпионом WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО).