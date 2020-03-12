Россиянка Очигава намерена поспорить за титул абсолютной чемпионки мира по боксу

«Да, конечно, хочется [продолжить] боксировать. Это как этап подготовки к дальнейшим боям. Хочется через несколько боев, насколько это будет возможно, уже побороться за титул абсолютной чемпионки мира — насколько я знаю, титул у Кэти Тейлор, с которой мы боксировали на Олимпиаде. Очень бы хотелось, конечно, снова с ней побоксировать и завоевать титул», — сказала Очигава, отметив, что будет ждать интересных предложений о поединках.