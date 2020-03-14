Не боясь коронавируса: боксеры в Лондоне начнут борьбу за лицензии ОИ

Источник: страница Европейской конфедерации бокса (EUBC) в Facebook

Европейский отбор пройдет в столице Великобритании с 14 по 24 марта.

Летом сессия Международного олимпийского комитета (МОК) единогласно утвердила рекомендацию исполкома МОК приостановить членство AIBA в организации, а сам МОК взял на себя ответственность за проведение олимпийских квалификационных соревнований по боксу и боксерского турнира на Играх-2020 в Токио.

Согласно регламенту МОК, в течение весны проходят континентальные квалификации. При этом у всех боксеров при неудачном исходе будет вторая попытка отобраться на Олимпиаду в Токио — в конце мая в Париже должен пройти мировой отбор.

Однако в настоящее время большинство международных соревнований отменяются, под вопросом находится проведение самих Олимпийских игр. Однако европейскую квалификацию по боксу подобные меры не затронули.

Соревнования у мужчин пройдут в восьми весовых категориях. Сборную России представят Расул Салиев (весовая категория до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Иван Верясов (свыше 91 кг).

Женщины будут соревноваться в пяти весовых категориях. Состав российской национальной команды выглядит следующим образом: Светлана Солуянова (до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

В Лондоне в каждой весовой категории будет разыгрываться разное количество квот: у мужчин в дивизионах до 52, 57 и 63 кг — по восемь, в категории до 69, 75, 81 кг — по шесть и в весе до 91 и свыше 91 кг — по четыре; у женщин в дивизионе до 51, 57, 60 кг — по шесть, в категории до 69 кг — пять и в весе до 75 кг — четыре.

В Великобритании было зафиксировано несколько десятков случаев заражения коронавирусом, и все разговоры перед вылетом сборной России по боксу в Лондон сводились к этой теме.

«Наше руководство не препятствует поездке на турнир. Мы все проинструктированы, с нами едут доктора и психологи. У нас есть понимание того, как вести себя», — заметил главный тренер женской команды Иван Шидловский на встрече с журналистами 10 марта перед вылетом в Лондон.

«Сейчас много говорят о болезни, по здоровью никаких запретов нет, мы выезжаем и готовы сражаться за победу, — сказал главный тренер мужской команды Виктор Фархутдинов. — Если будет карантин, то мы выдержим. Сейчас никаких нареканий по выезду нет. Но мы не думаем об этом, а только об участии в турнире. Состав женской и мужской команд отличный. Всё будет нормально».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3beab1bdb56ab6c39b22" data-vnd="3beab1bdb56ab6c39b22" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3beab1bdb56ab6c39b22" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсмены также не поддаются панике. Далгатова призналась, что в команде обсуждают тему коронавируса. «Потому что это везде в СМИ. Но нет такого, чтобы мы испугались. Обсуждения, скорее, в шуточной форме. Мы этого не боимся. Тема коронавируса — на втором-третьем плане», — заметила она.

«Мы провели несколько сборов в Киргизии, Кисловодске, Сочи. Парни все настроены завоевать лицензии, уверен у нас всё получится, — сказал Замковой. — У нас тоже паники нет. Мы больше настроены следить за собой, руки мыть, как нас врач консультировал. Вируса мы не боимся».