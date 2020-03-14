Пандемия переносов. Бокс тоже страдает от коронавируса

Источник: РИА "Новости"

Под угрозой срыва — большие бои

Коронавирус уже сильно ударил по спорту, и бокс тут не исключение. Только в четверг объявили о бое Александра Усика с Дереком Чисорой, а теперь этот поединок может быть отменен. Целый ряд других супер-боев, таких как Стивенсон — Марриага — перенесены. Поединок двух лучших крузеров Бриедис — Дортикос, который, должен пройти 21 марта в Риге — под большим вопросом. Что еще случилось и может случиться с боксом — в материале «СЭ».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c6892e16496229906b18" data-vnd="c6892e16496229906b18" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c6892e16496229906b18" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Дебют Александра Усика в супертяжах уже откладывался из-за травмы украинца, а теперь, вероятно отложится по независящим от боксеров обстоятельствам. 12 марта было объявлено о его поединке с Дереком Чисорой, 13-го боксеры провели пресс-конференцию и дуэль взглядов, на которой организатор боя, глава Matchroom Boxing Эдди Хирн, сказал примерно следующее: пока планируется провести этот бой 23 мая в Лондоне, но из-за коронавируса все может измениться в любой момент, даже сегодня; компания будет прислушиваться к людям, которые знают, что делают — к правительству. Если они запретят проводить турнир, мы его не будем проводить.

Это же касается и другого крупного шоу Matchroom, Поветкин — Уайт, которое запланировано на 2 мая в Манчестере. Учитывая, что в Англии уже отменили весь футбол до 4 апреля (как минимум), то никто сейчас не даст гарантий, что в мае боксерские бои пройдут как ни в чем не бывало. В это слабо верится, ведь новости о новых заболевших, таких как главный тренер «Арсенала» Микель Артета, защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, появляются каждый день. Маховик отмен и переносов только раскручивается, поэтому то ли еще будет.

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Из ближайших событий под угрозой отмены находится супер-бой в Риге между двумя лучшими крузерами планеты — Майрисом Бриедисом и Юниером Дортикосом. Поединок запланирован на 21 марта, но власти Латвии запретили все мероприятия, где собирается больше 200 человек. Так что бой будет либо перенесен, либо пройдет без зрителей, что еще хуже.

Серия отмен и в США, там компания Top Rank после консультаций с представителями Спортивной комиссии перенесла два боксерских шоу в Нью-Йорке, назначенных на 14 и 17 марта. Причина — невозможность своевременно проверить всех участников шоу и всех официальных лиц на наличие у них вируса. В частности, отменен поединок между чемпионом WBO в полулегком весе Шакуром Стивенсоном и Мигелем Марриагой, который должен был пройти 14 марта в «Мэдисон Сквер Гарден».

Также отменен запланированный на 13 марта в Барселоне поединок россиянина Эдуарда Трояновского с аргентинцем Матиасом Раймундо Диасом. Активно говорят о переносе боев Джошуа — Пулев (тяжелый вес) и Бетербиев — Фаньлун. Первый должен пройти 20 июня в Лондоне, второй — 28 марта в Квебеке.

Но хорошая новость заключается в том, что в стране, откуда пошел этот вирус — в Китае — с ним уже успешно борются. В Ухане уже две недели не фиксируют новых случаев, врачи демонстративно снимают маски. На то, чтобы локализовать и, будем надеяться, победить вирус, огромному Китаю потребовалось пару месяцев. Это вселяет оптимизм.

Михаил Потапов