Вечер бокса с боем Турарова и дебютом Кулахмета в профи отменен
Менеджерская компания MTK Kazakhstan объявила об отмене вечера бокса в Алматы, который планировался на 28 марта на «Халык Арене». Шоу будет проведено в более поздний срок.
Менеджерская компания MTK Kazakhstan объявила об отмене вечера бокса в Алматы, который планировался на 28 марта на «Халык Арене». Шоу будет проведено в более поздний срок.
Ранее организаторы планировали сделать вечер без зрителей
«MTK Kazakhstan сообщает об отмене запланированного на 28 марта вечера профессионального бокса Nauryz Fight Night и переносе турнира на поздний срок/ Причина — недопущение распространения коронавирусной инфекции во время проведения спортивного мероприятия, поскольку планировался приезд большого числа боксеров, тренеров, судей и членов делегации из стран ближнего и дальнего зарубежья», — говорится в сообщении компании.
Отметим, что в главном событии этого вечера бокса должен был выступить Жанкош Тураров (24−0, 17 КО), владеющий второстепенным титулом WBO