Вечер бокса с боем Турарова и дебютом Кулахмета в профи отменен

«MTK Kazakhstan сообщает об отмене запланированного на 28 марта вечера профессионального бокса Nauryz Fight Night и переносе турнира на поздний срок/ Причина — недопущение распространения коронавирусной инфекции во время проведения спортивного мероприятия, поскольку планировался приезд большого числа боксеров, тренеров, судей и членов делегации из стран ближнего и дальнего зарубежья», — говорится в сообщении компании.