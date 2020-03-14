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14 марта, источник: Vesti.kz

Вечер бокса с боем Турарова и дебютом Кулахмета в профи отменен

Менеджерская компания MTK Kazakhstan объявила об отмене вечера бокса в Алматы, который планировался на 28 марта на «Халык Арене». Шоу будет проведено в более поздний срок.

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Ранее организаторы планировали сделать вечер без зрителей из-за ситуации с коронавирусом.

«MTK Kazakhstan сообщает об отмене запланированного на 28 марта вечера профессионального бокса Nauryz Fight Night и переносе турнира на поздний срок/ Причина — недопущение распространения коронавирусной инфекции во время проведения спортивного мероприятия, поскольку планировался приезд большого числа боксеров, тренеров, судей и членов делегации из стран ближнего и дальнего зарубежья», — говорится в сообщении компании.

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Отметим, что в главном событии этого вечера бокса должен был выступить Жанкош Тураров (24−0, 17 КО), владеющий второстепенным титулом WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе, а в андеркарте должен был состояться дебют в профи чемпиона Азии и призера чемпионата мира-2019 Турсынбая Кулахмета.

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