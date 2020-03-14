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14 марта, источник: Спорт РИА Новости

Салиев, Батыргазиев и Верясов вышли в 1/8 финала отбора на ОИ

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российские боксеры Расул Салиев, Альберт Батыргазиев и Иван Верясов вышли в 1/8 финала европейской олимпийской квалификации.

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Олимпийский отбор стартовал в субботу в Лондоне. Салиев и Батыргазиев добились побед после того, как судьи остановили поединки с их участием за явным преимуществом против поляка Якуба Сломински и серба Неманьи Гавриловича соответственно. Свои следующие поединки россияне проведут 16 марта.

Верясов единогласным решением судей сломил сопротивление испанца Аюба Гхадфы Дрисси. В 1/8 финала российский боксер 18 марта встретится с армянином Гургеном Оганесяном.

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