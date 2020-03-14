Салиев, Батыргазиев и Верясов вышли в 1/8 финала отбора на ОИ
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Василий
Олимпийский отбор стартовал в субботу в Лондоне. Салиев и Батыргазиев добились побед после того, как судьи остановили поединки с их участием за явным преимуществом против поляка Якуба Сломински и серба Неманьи Гавриловича соответственно. Свои следующие поединки россияне проведут 16 марта.
Верясов единогласным решением судей сломил сопротивление испанца Аюба Гхадфы Дрисси. В 1/8 финала российский боксер 18 марта встретится с армянином Гургеном Оганесяном.