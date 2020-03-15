Инсайдер назвал новые дату и место боя Головкина

«Несмотря на то, что расписание бокса изменчиво из-за пандемии коронавируса, обязательная защита титула Геннадия Головкина против Камила Шереметы теперь намечена на 6 июня на арене Forum в Инглвуде. Бой был перенесен с предварительной даты 29 февраля на 28 марта, затем на апрель или май, а теперь июнь. Была возможность того, что поединок состоится в родном для Головкина Казахстане, но, как сказал источник, сейчас это не обсуждается. Одна из причин изменения даты — это то, что GGG получил травму правой голени на тренировке в середине февраля», — написал Рафаэль в своей колонке.