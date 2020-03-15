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10:35 (мск), источник: Vesti.kz

Инсайдер назвал новые дату и место боя Головкина

Следующий бой чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) состоится 6 июня на арене Forum в Инглвуде (Калифорния, США). Об этом сообщил журналист ESPN и инсайдер Дан Рафаэль.

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По данным источника, проведение поединка в Казахстане уже не обсуждается.

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«Несмотря на то, что расписание бокса изменчиво из-за пандемии коронавируса, обязательная защита титула Геннадия Головкина против Камила Шереметы теперь намечена на 6 июня на арене Forum в Инглвуде. Бой был перенесен с предварительной даты 29 февраля на 28 марта, затем на апрель или май, а теперь июнь. Была возможность того, что поединок состоится в родном для Головкина Казахстане, но, как сказал источник, сейчас это не обсуждается. Одна из причин изменения даты — это то, что GGG получил травму правой голени на тренировке в середине февраля», — написал Рафаэль в своей колонке.

Напомним, ранее о том, что возвращение Головкина состоится в июне, рассказал его сопромоутер Эдди Хирн.

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