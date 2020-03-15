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12:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Промоутер Фьюри назвал клеветой слухи о взятке фермеру из-за допинга

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Фрэнк Уоррен, один из промоутеров британского боксера Тайсона Фьюри, назвал клеветой информацию в СМИ о том, что член команды боксера предлагал взятку фермеру для объяснения положительной допинг-пробы Фьюри.

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Ранее в СМИ сообщалось, что член команды Фьюри предлагал взятку фермеру в размере 25 тысяч фунтов, чтобы тот предоставил неверную информацию о том, что поставлял спортсменам мясо кабана, что позволило бы объяснить положительную допинг-пробу боксера в 2015 году. Фермер Мартин Керфут утверждал, что его попросили солгать, что он поставлял им мясо, хотя никогда не делал этого, а также что ему обещали 25 тысяч фунтов за помощь, но не заплатили. Он подписал свидетельские показания, в которых заявил, что был поставщиком команды Фьюри.

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«В то время я не был промоутером Тайсона. Эти обвинения абсолютно необоснованны и являются клеветой. Вы имеете дело с человеком (Керфутом), который является лжецом. Кто из членов команды Фьюри с ним разговаривал? Вы полагаетесь на слова лжеца. Он солгал раньше или лжет сейчас? Это человек, который был готов лжесвидетельствовать», — цитирует Уоррена Daily Mail.

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Британец в ноябре 2015 года победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA в тяжелом весе, однако впоследствии стало известно, что две допинг-пробы были положительными, в связи с чем Британский боксерский совет временно приостановил лицензию спортсмена до завершения допингового расследования. В 2017 году Антидопинговое агентство Великобритании объявило о двухлетней дисквалификации Фьюри и его двоюродного брата боксера Хьюи Фьюри, который также провалил допинг-тест.

Как отмечает издание, братья Фьюри объяснили наличие в пробе нандролона употреблением в пищу мяса дикого кабана или «загрязненными» пищевыми добавками и заявляли, что никогда умышленно не принимали допинг.

Тайсон Фьюри возобновил карьеру и 22 февраля в Лас-Вегасе победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом, отобрав титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, который американец успешно защищал десять раз.

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26 февраля© Ньюстюб
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