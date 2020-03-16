Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Тамбов
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Все события
Фоторепортажи
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
10:38 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский отборочный турнир по боксу в Лондоне пройдет без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 16 марта. Европейский олимпийский отборочный турнир по боксу в Лондоне будет проходить без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление специальной боксерской группы (BTF) Международного олимпийского комитета (МОК).

Наверх

Соревнования в Лондоне стартовали 14 марта и завершатся 24 марта. В заявлении отмечается, что решение принято с целью защиты спортсменов, зрителей и волонтеров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее глава Европейской конфедерации бокса (EUBC) Франко Фальчинелли заявил BBC, что проведение турнира в Великобритании со зрителями выглядит странно в нынешней ситуации.

Из-за отстранения Международной ассоциации бокса (AIBA) МОК сам занимается организацией боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года в Токио и квалификационными соревнованиями.

В Великобритании болезнь подтверждена у 1372 человек, 35 умерли. В то же время теперь анализы на инфекцию берутся лишь у тяжело больных людей. По оценкам правительства, это означает, что реальное число инфицированных может составлять от 5 до 10 тыс. человек.

Губернатор Токио назвала невозможной отмену Олимпиады-2020
Во время загрузки произошла ошибка.
12 марта© Ньюстюб
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Чемпионат России по футболу приостановят: что будет дальше
«Локомотив» в гостях обыграл «Ростов», забив три гола за 8 минут
Игрок МЮ организовал сбор средств на борьбу с коронавирусом
ЦСКА продлил серию без побед до пяти матчей в чемпионате России
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Оренбургом»
Испанцы возмутились пробежкой Черышева по улицам (фото)
Карпин объяснил отсутствие Павла Мамаева в матче с «Локомотивом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь