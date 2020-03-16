Олимпийский отборочный турнир по боксу в Лондоне пройдет без зрителей из-за коронавируса

Соревнования в Лондоне стартовали 14 марта и завершатся 24 марта. В заявлении отмечается, что решение принято с целью защиты спортсменов, зрителей и волонтеров.

В Великобритании болезнь подтверждена у 1372 человек, 35 умерли. В то же время теперь анализы на инфекцию берутся лишь у тяжело больных людей. По оценкам правительства, это означает, что реальное число инфицированных может составлять от 5 до 10 тыс. человек.