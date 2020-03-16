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16 марта, источник: Vesti.kz

Экс-боксер «Астана Арланс» выступит в одном вечере бокса с Данияром Елеусиновым

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в любителях и непобежденный проспект-супертяж в профессионалах хорват Филип Хргович (10−0, 8 КО) свой следующий поединок проведет в одном вечере бокса с победителем тех Игр казахстанцем Данияром Елеусиновым (9−0, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Постепенно укомплектовывается кард предстоящего крупного вечера бокса в Оксон-Хилле (штат Мэрилэнд, США), который будет транслировать стриминговый сервис DAZN.

Так, согласно информации сайта BoxRec.com, в нем примет участие и экс-боец «Астана Арланс» Хргович. Его соперником станет американец Джерри Форрест (26−3, 20 КО).

В свою очередь, Елеусинов проведет бой против экс-чемпиона мира по трем версиям в первом полусреднем весе Джулиуса Индонго (23−2, 12 КО) из Намибии.

Также на ринг выйдет и абсолютная чемпионка мира из Норвегии Сесилия Брекхус (36−0, 9 КО). Свои титулы WBC, WBA, IBF, WBO и IBO в полусреднем весе она будет защищать в поединке против Джессики МакКаскилл из США.

Добавим, что в главном событии встретятся два экс-чемпиона мира в первом полусреднем дивизионе — американцы Реджис Прогрейс (24−1, 20 КО) и Морис Хукер (27−1, 18 КО).

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