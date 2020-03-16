Экс-боксер «Астана Арланс» выступит в одном вечере бокса с Данияром Елеусиновым

Постепенно укомплектовывается кард предстоящего крупного вечера бокса в Оксон-Хилле (штат Мэрилэнд, США), который будет транслировать стриминговый сервис DAZN.

Так, согласно информации сайта BoxRec.com, в нем примет участие и экс-боец «Астана Арланс» Хргович. Его соперником станет американец Джерри Форрест (26−3, 20 КО).

В свою очередь, Елеусинов проведет бой против экс-чемпиона мира по трем версиям в первом полусреднем весе Джулиуса Индонго (23−2, 12 КО) из Намибии.

Также на ринг выйдет и абсолютная чемпионка мира из Норвегии Сесилия Брекхус (36−0, 9 КО). Свои титулы WBC, WBA, IBF, WBO и IBO в полусреднем весе она будет защищать в поединке против Джессики МакКаскилл из США.