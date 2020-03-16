Экс-боксер «Астана Арланс» выступит в одном вечере бокса с Данияром Елеусиновым
Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в любителях и непобежденный
Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в любителях и непобежденный
Постепенно укомплектовывается кард предстоящего крупного вечера бокса в
Так, согласно информации сайта BoxRec.com, в нем примет участие и
В свою очередь, Елеусинов проведет бой против
Также на ринг выйдет и абсолютная чемпионка мира из Норвегии Сесилия Брекхус (36−0, 9 КО). Свои титулы WBC, WBA, IBF, WBO и IBO в полусреднем весе она будет защищать в поединке против Джессики МакКаскилл из США.
Добавим, что в главном событии встретятся два