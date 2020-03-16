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16 марта, источник: Vesti.kz

Вечер бокса с боем Елеусинова против экс-чемпиона мира по трем версиям отменен

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 в США отменены еще два масштабных боксерских события.

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Источник: AP 2020

Ожидалось, что 28 марта в Лас-Вегасе в рамках шоу Premier Boxing Champions Эла Хэймона в отборочном поединке встретятся мексиканские бойцы второго легчайшего веса Луис Нери (30−0, 24 KO) и Аарон Аламеда (24−0, 12 KO), а 17 апреля в Оксон-Хилле (штат Мэрилэнд, США) в рамках шоу Эдди Хирна (Matchroom Boxing) в договорном весе подерутся американские экс-чемпионы мира в первом полусреднем дивизионе — американцы Реджис Прогрейс (24−1, 20 КО) и Морис Хукер (27−1, 18 КО).

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Как сообщает Boxingscene.com, 15 марта губернатор Мэрилэнда распорядился на неопределенный срок закрыть все казино на территории штата, включая MGM National Harbor, где должен был пройти вечер бокса. Также источник отмечает, что событие уже навряд ли удастся перенести в другое место за четыре недели до запланированной даты, учитывая текущую ситуацию с профилактикой распространения COVID-19 на территории США.

Добавим, что в рамках вечера бокса 17 апреля был запланирован бой казахстанского проспекта полусреднего веса Данияра Елеусинова (9−0, 5 КО) с бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе Джулиусом Индонго (23−2, 12 КО) из Намибии.

Не исключено, что не состоится запланированный на 9 мая во Фресно бой в рамках шоу Боба Арума (Top Rank) объединенного чемпиона первого полусреднего веса (до 63,5 кг) американца Хосе Карлоса Рамиреса (25−0, 17 KO) против обязательного претендента из Украины Виктора Постола (31−2, 12 KO). Их поединок должен был состояться в феврале в Китае — отменен по этой же причине.

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