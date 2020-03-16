«Приглашал Камшыбека в Узбекистан». Конкурент капитана сборной Казахстана — о противостоянии

Чемпион мира и Азии Баходир Жалолов рассказал, что уважает своего казахстанского конкурента Камшыбека Кункабаева. Звезда супертяжелого дивизиона из Узбекистана проговорился корреспонденту Vesti.kz, что хотел бы принять капитана конкурирующей сборной в качестве гостя на родине.

«Камшыбек тоже хороший боксер, и я его уважаю. Но ринг все покажет. Если будет угодно Всевышнему, то мы с ним встретимся на Олимпиаде. Желаю ему успеха, — рассказал Жалолов. — Я его приглашал в Узбекистан и буду рад, если он примет приглашение и приедет».

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Добавим, что два лидера дивизиона могли встретиться в финале квалификационного олимпийского турнира в иорданском Аммане, но Кунабаев снялся с после завоевания квоты на Игры-2020. Позже супертяжеловес объяснил, что получил травму и не смог.

Кункабаев с Жалоловым в 2019 году встречались в финалах главных турниров года — чемпионата мира и первенства Азии. В обоих поединках победителем был признан боксер из Узбекистана. Пересекались спортсмены и в 2017 году: на ЧА в Ташкенте финальный поединок выиграл Жалолов, а на ЧМ в Гамбурге казахстанец оставил принципиального конкурента без медали, взяв верх в 1/8 финал.

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